Indian Govt. et Twitter créent conjointement une ligne d’assistance Covid -19 | TechRadar

Le ministère de la Santé de l’Union, en collaboration avec Twitter, a mis en place une ligne d’assistance pour répondre à toutes les requêtes des utilisateurs concernant Covid 19 avec rapidité, précision et informations authentiques.

Le nouveau compte Covid India Seva, qui utilise la plate-forme Twitter Seva de Twitter, sera géré par une équipe d’experts et permettra au gouvernement d’interagir efficacement avec le public pendant la pandémie de Covid-19 en cours.

En Inde, les gens peuvent tweeter sur @CovidIndiaSeva pour obtenir des conseils sur les mesures à prendre en cas de symptômes de Covid-19, en savoir plus sur l’accès aux services de santé, les mesures mises en œuvre par le gouvernement, entre autres sujets.

Dans un tweet, le ministre fédéral indien de la Santé, Harsh Vardhan, a déclaré: «La ligne d’assistance est alimentée par une équipe d’experts formés et équipés pour traiter et répondre à chaque requête de manière unique et à grande échelle.

Lancement de @CovidIndiaSeva pour répondre aux demandes des citoyens en temps réel ❗️Les experts partageront rapidement et à grande échelle les informations faisant autorité sur la santé publique #COVID ー 19, ce qui contribuera à créer un canal direct de communication avec les citoyens. Postez vos requêtes! #CovidIndiaSeva @PMOIndia pic.twitter.com/9dPKh9QklcApril 21, 2020

“Les experts partageront rapidement et à grande échelle les informations faisant autorité sur la santé publique reg # Covid-19, aidant à créer un canal direct de communication avec les citoyens”, a-t-il déclaré et a demandé aux abonnés de commencer rapidement à publier leurs requêtes.

Twitter a déclaré qu’il travaillait activement avec divers gouvernements des États pour améliorer les compétences de divers départements sur la gestion des réponses Covid-19.

Selon les données révélées par Twitter Sewa, à l’heure actuelle, 204 laboratoires gouvernementaux et 86 chaînes de laboratoires privés accrédités NABL sont impliqués dans les tests. Les centres de collecte ont été augmentés à 16 000 en Inde et plus de 4 055 320 ont déjà été testés. »

Il a ensuite ajouté: «Le gouvernement de l’Inde a émis un avis pour commencer un test sanguin rapide à base d’anticorps pour Covid-19 pour les zones signalant des grappes (zone de confinement) et dans les grands rassemblements de migration / centres d’évacuation.»

Il a également soutenu et permis aux gouvernements du Karnataka, du Maharashtra, du Jharkhand et de l’Uttar Pradesh de créer des comptes de réponse Covid dédiés.

Twitter Seva, l’interface à travers laquelle fonctionne la ligne d’assistance, est un service de réparation de requêtes en direct personnalisé. Un tableau de bord traite les tweets, les convertit en tickets résolvables et les attribue à l’autorité compétente.

Ces conversations sont transparentes et les requêtes sont résolues en temps réel, ont indiqué les responsables du ministère de la Santé.