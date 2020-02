Indiana Jones 5: Lucasfilm Boss confirme un détail très important

Indiana Jones 5 est en route, Harrison Ford s’apprête à reprendre son rôle d’archéologue-aventurier. Le film a récemment été retardé d’une année entière, et maintenant la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fourni une mise à jour sur la façon dont cela se passe. Elle a également confirmé un détail clé sur le type de film que sera Indiana Jones 5.

S’adressant à la BBC lors des BAFTA, Kennedy a déclaré que l’équipe créative travaille actuellement sur le script, et une fois cela fait, le tournage peut commencer. Elle a également confirmé que Indiana Jones 5 – ou quel que soit le titre que Lucasfilm décide de lui donner – serait une “continuation” de la série au lieu d’un redémarrage.

Certaines personnes s’étaient demandées et avaient émis l’hypothèse qu’Indiana Jones 5 allait redémarrer la série avec un nouveau personnage prenant le rôle titre, mais cela ne semble pas être le cas.

“Nous travaillons loin, obtenons le script où nous voulons qu’il soit, et ensuite nous serons prêts à aller. Harrison Ford sera impliqué”, a déclaré Kennedy. “Ce n’est pas un redémarrage – c’est une continuation.”

En septembre 2019, l’écrivain David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible) a déclaré que le scénario d’Indiana Jones 5 se préparait, mais qu’il était trop tôt pour dire s’il allait durer.

“Nous essayons toujours. Et je pense que nous avons une bonne idée cette fois. Nous verrons”, a-t-il déclaré.

Steven Spielberg, qui a réalisé tous les précédents films d’Indiana Jones, revient pour diriger, avec Ford de retour également pour jouer l’archéologue emblématique. Le fils d’Indy Mutt, joué par Shia LaBeouf dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal en 2008, ne reviendra pas dans le nouveau film.

Kingdom of the Crystal Skull n’a peut-être pas bénéficié des meilleures critiques, mais il a rapporté plus de 786 millions de dollars dans le monde pour devenir le film le plus réussi d’Indiana Jones. Au total, la série a rapporté près de 2 milliards de dollars au box-office mondial sur les quatre versions.