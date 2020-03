Indiana Jones prend la tête d’épingle dans une remorque Fanmade

Indiana Jones affronte l’icône d’horreur Pinhead dans une nouvelle bande-annonce conçue par des fans. Raiders of the Lost Ark et Hellraiser sont tous deux sortis dans les années 80, Raiders of the Lost Ark présentant le célèbre archéologue, joué par Harrison Ford, et Hellraiser présentant le cénobite dément, joué par Doug Bradley. Les deux franchises sont populaires dans le genre aventure et horreur, donc un fan a combiné les deux.

Une nouvelle bande-annonce de YouTuber Deformed Lunchbox présente aux fans le prochain épisode de la franchise Indiana Jones: Indiana Jones et la malédiction de Hellraiser. La bande-annonce combine des scènes des quatre films d’Indiana Jones, ainsi que des films Hellraiser, pour expliquer à quoi cela pourrait ressembler si Indy était chargé de trouver la boîte à puzzle et de se mesurer à Pinhead. La bande-annonce peut être vue ci-dessous:

Bien que la bande-annonce ci-dessus ne soit bien sûr pas pour un vrai film, les fans obtiendront Indiana Jones 5 l’année prochaine. La suite d’Indiana Jones a connu beaucoup de retards tout au long de son développement, ce qui a récemment frappé un autre problème maintenant que Steven Spielberg ne dirige pas Indiana Jones 5. Malgré les problèmes, le film a connu tout au long du développement, Indiana Jones 5 est censé commencer le tournage dans environ deux mois.

Alors qu’il a fallu près de 20 ans à Lucasfilm pour créer Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, et maintenant encore 13 ans pour créer Indiana Jones 5, les fans ont vu beaucoup plus de Pinhead que le célèbre aventurier. Après l’original de Clive Barker en 1987, neuf suites Hellraiser sont sorties, la dernière étant Hellraiser: Judgement en 2018. Hellraiser est redémarré par David S. Goyer, mais on ne sait pas grand-chose sur le film. À ce stade, cependant, de nombreux fans d’horreur en ont assez de la série et préfèrent de loin un crossover amusant avec Indiana Jones.

