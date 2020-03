Infinix S5 Pro est le nouveau téléphone le moins cher avec une caméra pop-up

Infinix n’est pas étranger à apporter divers éléments au segment budgétaire. Le nouvel Infinix S5 Pro le fait avec la caméra selfie pop-up.

Le téléphone a été initialement taquiné il y a un mois, ce qui a confirmé que nous aurons un écran sans encoche. Les autres spécifications ont également été révélées maintenant. Nous examinons un écran LCD de 6,53 pouces sans encoche, avec une résolution de 2 220 x 1 080. La luminosité maximale est de 480 nits.

À l’intérieur, l’Infinix S5 Pro est alimenté par le chipset MediaTek P35 octa-core avec 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage. La batterie est évaluée à 4000 mAh et il n’est pas fait mention d’une charge rapide. Il se déroule via une connexion micro USB. Il y a un scanner d’empreintes digitales à l’arrière.

En ce qui concerne les appareils photo, l’Infinix S5 Pro a une configuration de triple appareil photo, avec un appareil photo principal 48MP f / 1.8, suivi d’un objectif portrait pour une meilleure détection des bords et d’un appareil photo VGA à faible luminosité. La caméra frontale, comme mentionné précédemment, est une unité pop-up 16MP.

En Inde, l’Infinix S5 Pro est au prix de Rs 9 999. Il sera disponible à partir du 13 mars. Les options de couleurs comprennent le vert forêt et le violet.