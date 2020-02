Info.com et Qwant, deux autres moteurs de recherche Google

Il est très probable que votre moteur de recherche par défaut soit Google, ou du moins les statistiques le disent. Des alternatives telles que Bing, Yahoo! ou DuckDuckGo ils le suivent sur une longue distance, et seulement Baidu et Yandex ils l’ombragent dans leurs pays respectifs, la Chine et la Russie.

Et si Google est le moteur de recherche par défaut sur des millions d’appareils et d’ordinateurs, Android est inévitablement le option préconfigurée Il emploie pratiquement tout le monde. Mais en Europe, cela va changer, ou du moins vous aurez plus de facilité pour que cela change.

L’Union européenne n’aime pas les monopoles ou le fait qu’un produit soit excessivement dominant. Dans le cas présent, dans le passé, nous avons vu des cas similaires, comme lorsque l’Europe a forcé Microsoft à proposer des alternatives à son navigateur. Internet Explorer, que vous devez par défaut utiliser oui ou oui sous Windows. La même chose s’est produite avec votre lecteur Lecteur Windows Media.

Le cas le plus récent concerne Google et son système d’exploitation Android. Étant donné qu’Android est présent dans presque tous les appareils mobiles à l’exception d’Apple, l’Union européenne a exhorté Google à faciliter le changement de moteur de recherche sur Android, car par défaut c’est Google.

Apple Il l’avait déjà fait à l’époque avec iOS 8. Actuellement, en plus de Google, vous pouvez choisir de rechercher à partir de Safari avec Yahoo, Bing ou DuckDuckGo. Vous pouvez le changer de Paramètres> Safari> Moteur de recherche.

De son côté, Google proposera, en plus de son propre moteur de recherche, plusieurs alternatives selon le pays de l’Union européenne que vous êtes. La liste met en évidence DuckDuckGo, un moteur de recherche qui mise protégez votre vie privée et cela a de plus en plus de followers.

D’autres noms inconnus sont inclus dans la liste, tels que Info.com ou Qwant. Que proposent-ils contrairement à Google?

Info.com

Nous commençons avec l’option la plus vétéran. Ou alors les responsables disent, la firme américaine InfoSpace, “Un leader de la recherche et de la découverte depuis plus de 20 ans.” On pourrait remettre en cause cette affirmation face à l’omniprésence de Google ces dernières années et de Yahoo à l’époque.

Le fait est que InfoSpace possède plusieurs moteurs de recherche, en plus d’Info, car ils sont Dogpile ou WebCrawler. Leurs noms ne vous disent peut-être pas grand-chose mais WebCrawler Il a été l’un des premiers moteurs de recherche de la seconde moitié des années 90 et l’une des pages les plus visitées.

Mais passons au point. On pourrait dire que Info.com Il s’agit d’un moteur de recherche en marque blanche. De plus, son apparence rappelle Google à ses débuts: une page vierge avec un champ de recherche. Rien de plus.

Lorsque vous recherchez dans Info.com vous obtiendrez des liens vers sites Web, images, vidéos et actualités, ainsi que des recherches ou suggestions de recherche associées. Bien qu’il ait également des liens sponsorisés, marqués comme annonce, les résultats sont affichés proprement. Bien sûr, les actualités, les vidéos et les images utilisent Moteur de recherche Microsoft, et dans le cas des liens, il affiche les résultats de son propre moteur de recherche et de Microsoft.

En résumé, Info.com Il est offert en tant que alternative minimaliste aux moteurs de recherche actuels, pleins de fonctionnalités supplémentaires dont vous pourriez ne pas vouloir. Si vous cherchez, vaut la redondance, un moteur de recherche simple et rien d’autre, vous pouvez le trouver à votre guise. Dans le cas où vous souhaitez une alternative plus complète, elle est insuffisante. Bien sûr, ce moteur de recherche est plus respectueux de votre vie privée que Google

Qwant

Ouais Info.com C’est une alternative à Google pour ceux qui veulent un moteur de recherche minimaliste comme Google l’était à ses débuts, Qwant Il oscille entre offrir des résultats avec une interface propre et, en même temps, se fournir des fonctions et des fonctionnalités qui lui donnent une valeur ajoutée par rapport aux moteurs de recherche traditionnels.

En premier lieu, Qwant Il s’agit d’un moteur de recherche français, quelque chose à noter étant donné que la grande majorité des moteurs de recherche sont américains. Mais ce qui vous intéressera en tant qu’utilisateur, c’est que Qwant protégez votre vie privée au lieu de récolter vos données de navigation à des fins commerciales.

Bien que son apparence soit minimaliste, cela ne signifie pas que de sa couverture vous voyez le nouvelles les plus intéressantes ou faits saillants du moment. Disponible via le Web et avec ses propres applications pour iOS et Android, lorsque vous effectuez une recherche sur Qwant vous obtenez des résultats dans le style d’autres moteurs de recherche, avec des sections pour Web, actualités, images, vidéos ou Les cartes.

Quelque chose à noter à propos de Qwant est qu’il affiche les résultats associés aux réseaux sociaux, à la fois dans la recherche par défaut et dans l’onglet Social. De plus, les résultats peuvent être filtrés par pays, langue et / ou fraîcheur (Tous les temps, Dernières 24 heures, Semaine dernière ou Mois dernier).

Outre ses fonctions de moteur de recherche, Qwant Il se distingue par sa section Cartes ou Cartes Qwant, votre moteur de recherche pour les plus jeunes ou Qwant Junior et son moteur de recherche de musique Musique Qwant.

Avec Cartes Qwant Vous aurez une alternative très complète aux cartes Google ou Apple et elle s’appuie sur des informations provenant de différentes sources. Quant à Musique Qwant, vous pouvez rechercher des informations sur vos artistes et groupes préférés, des vidéos, des images, des commentaires sur les réseaux sociaux et, en plus, cela se révèle être un recherche de musique qui montre les résultats de iTunes, Last.fm, Discogs et Qobuz.

Si tout cela semble petit, il y a plus. Il a également une version minimaliste qui se limite à offrir des résultats de recherche appelés Qwant Lite, un espace pour organiser vos informations dans le style de Pinterest appelé Planches Qwant ou Tableaux Qwant et a même une section pour contribuer à des causes caritatives connues sous le nom Causes Qwant.

Quant à son travail pour assurer votre vie privée, ne collecte pas de données personnelles sauf si vous les fournissez. L’inscription est facultative, mais elle vous permettra de personnaliser des services tels que des cartes ou des tableaux de bord, et de manière anonyme, vous pouvez configurer le moteur de recherche comme vous le souhaitez pendant une période de temps, qui comprend un filtre de contenu ou la possibilité d’ouvrir des liens et des vidéos dans des onglets séparés.