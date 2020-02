Ingénieur Origin & Alien Connection

Avec 2012 Prométhée et sa suite, Alien: Covenant, le réalisateur Ridley Scott est revenu à la franchise qu’il a créée en 1979 avec son horreur gothique dans le chef-d’œuvre de l’espace, Extraterrestre, Ouvrant l’univers et révélant une connexion unique entre les xénomorphes titulaires et le mystérieux “Space Jockey”.

Apparaissant tôt dans le film original, le “Pilot”, comme l’être a été mentionné par les cinéastes, a été aperçu pour la première fois par l’équipe du Nostromo alors qu’ils répondaient à une étrange transmission émanant de la lune lointaine LV-426. Extraterrestre imposant avec un tronc ressemblant à un éléphant, sa poitrine s’est violemment déchirée de l’intérieur vers l’extérieur il y a longtemps. Alors que l’équipage explore le navire abandonné, Kane de John Hurt découvre une chambre contenant d’innombrables cocons en forme d’oeuf. En enquêtant de plus près, un “face-hugger” surgit de l’un des œufs, perce le casque de protection de Kane et se verrouille sur son visage. Les autres ramènent Kane au Nostromo où le visage-hugger est bientôt assez délogé. Bientôt, une nouvelle créature, la xénomorphe, éclata de la poitrine de Kane, chassant l’équipage jusqu’à ce que seule Ellen Ripley soit laissée en vie pour une confrontation finale.

Le design unique et mémorable de la créature a fait du Space Jockey un favori des fans dès le début. À partir de l’art conceptuel initial de H.R.Giger, la forme finale à l’écran a été conçue par l’artiste Ron Cobb, qui a fourni une trame de fond élargie à la créature. Selon Cobb, The Pilot faisait partie d’une race d’explorateurs interstellaires et d’archéologues, qui avaient établi un premier contact avec les espèces xénomorphes avant d’être anéantis par eux et échoués sur la planète. Le pilote n’a été revu dans aucune des suites, bien qu’il ait fait des apparitions occasionnelles dans des bandes dessinées et des livres non canoniques, devenant un sujet de prédilection pour les fans et les artistes au fil des ans.

Explication du “Space Jockey” d’Alien

Pour Prométhée, Ridley Scott a voulu explorer les origines artificielles des xénomorphes. Le film s’ouvre sur les Engineers, une ancienne race d’extraterrestres grands, chauves et pâles qui sont responsables de l’ensemencement de la vie sur d’innombrables systèmes planétaires avec leur technologie de génie génétique très avancée, une pâte visqueuse noire qui peut être utilisée à la fois pour créer la vie et comme arme .

Infecté après un contact avec l’étrange goop, l’archéologue Charlie Holloway imprègne sa petite amie, Elizabeth Shaw, qui donne bientôt naissance (sorta) à une créature complètement formée connue sous le nom de trilobite. Le trilobite attaque le dernier ingénieur survivant alors que l’enfer se déchaîne pour l’équipage du Prométhée. Alors que l’ingénieur tente de s’échapper, nous découvrons que les ingénieurs et les Space Jockeys sont une seule et même personne, reconstituant la conception du pilote dans Alien en tant que combinaison de combat exosquelette. À la fin du film, une nouvelle créature jaillit de la poitrine de l’ingénieur mort, une créature aux teintes bleues connue sous le nom de “The Deacon”, clairement un ancêtre génétique du xénomorphe. Le public a laissé Prométhée avec l’impression que les Engineers / Space Jockeys avaient été les créateurs des xénomorphes et avaient été anéantis à leur tour par leur création, préparant probablement le terrain pour les événements d’Alien.

Comment Prométhée et extraterrestre: Covenant Connect

Cinq ans plus tard Alien: Covenant développé la trame de fond encore plus loin, révélant que les xénomorphes sont la création de l’androïde David voyou, joué par Michael Fassbender. Après avoir atterri sur l’Ingénieur à la maison après les événements de Prométhée, David a conclu que les humains et les ingénieurs étaient inférieurs à sa propre forme androïde. Il a anéanti la course et depuis lors, il a élargi les percées génétiques des ingénieurs dans sa quête pour concevoir “l’organisme parfait”, en concevant le xénomorphe tel que nous le connaissons, répondant ainsi au thème central de la mythologie prométhéenne: des conséquences involontaires dans la quête d’amélioration, mais avec David, les conséquences peuvent avoir été intentionnelles.

Fonctionner dans Extraterrestre aussi peu qu’un signe avant-coureur du destin qui est sur le point de s’abattre sur les personnages, le Space Jockey et la mystérieuse race d’Ingénieurs se sont finalement révélés avoir joué un rôle clé dans les événements centraux de la franchise, bien que, comme tous les futurs Dr Frankensteins, eux aussi ont finalement été victimes de leurs propres créations.

