Inscrivez-vous maintenant au prochain concours en ligne de Pokemon Sword & Shield

Après un peu de retard, vous pouvez maintenant vous inscrire au deuxième concours en ligne officiel de Pokemon Sword & Shield. Appelée Galar Newcomers, la compétition n’autorisera que des Pokémon nouveaux dans la région de Galar et des formes galariennes de Pokémon existants, comme Weezing. Et comme lors de la précédente compétition en ligne, Galar Beginnings, vous obtiendrez 50 Battle Points juste pour votre participation, il n’y a donc aucune raison de ne pas vous inscrire et de tenter le coup.

Les inscriptions pour les nouveaux arrivants à Galar resteront ouvertes jusqu’au jeudi 23 janvier à 15 h 59 PT / 18 h 59 HE, puis les combats eux-mêmes auront lieu du 23 janvier à 16 h PT / 19 h HE au 26 janvier à 15 h: 59 PM PT / 6:59 PM ET. Il s’agit d’un léger changement par rapport aux dates et heures initialement annoncées; la compétition était prévue pour le 30 janvier, et l’inscription devait être ouverte pendant plusieurs jours avant qu’elle ne soit finalement mise en ligne à 22 h HP le 15 janvier.

Se inscrire:

Ouvrez le menu dans Pokemon Sword ou Pokemon ShieldSelect VS pour accéder au menu Victory Station Sélectionnez Battle Stadium (cela vous connectera à Internet) Sélectionnez les compétitions en ligneSélectionnez Rechercher les compétitions officielles

De là, vous serez guidé tout au long du processus d’inscription. Notez que vous avez besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour participer.

Pour obtenir la récompense de 50 points de bataille – une monnaie très précieuse utilisée pour acheter toutes sortes d’objets liés à la bataille – vous n’avez à combattre qu’une seule fois pendant la fenêtre de compétition. Gagner ou perdre, vous obtiendrez le BP juste pour participer. C’est un énorme morceau de BP à obtenir tout à la fois, alors ne manquez pas l’occasion.

Contrairement aux débuts de Galar, qui utilisaient le format de bataille unique, les nouveaux venus de Galar se battront en doubles batailles. Tous les Pokémon seront automatiquement mis à niveau à 50, et les Pokémon légendaires, y compris Zacian et Zamazenta, ne seront pas autorisés. Cependant, Gigantamax sera autorisé. Vous pouvez combattre un maximum de 15 fois par jour que la compétition est active.

Pour vous préparer, assurez-vous d’obtenir le cadeau gratuit actuel de 40 points de bataille au total et essayez d’attraper des Pokémon Gigantamax. À l’heure actuelle, les joueurs de Pokemon Sword ont plus de chances de rencontrer Gigantamax Coalossal et Gigantamax Flapple dans Max Raids, tandis que les joueurs de Pokemon Shield peuvent trouver Gigantamax Lapras et Gigantamax Appletun. Les deux jeux voient également une augmentation de Gigantamax Alcremie, qui ressemble à un gâteau géant. Tous, à l’exception de Lapras, sont éligibles pour les nouveaux arrivants de Galar, donc c’est maintenant le meilleur moment pour Raid. Pour des conseils, consultez notre guide Max Raid.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pokémon épée et bouclier – Bande-annonce d’annonce du pass d’extension

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.