Tout d’abord, vous devez savoir que l’orientation verticale dans Word ou l’orientation horizontale peut être importante. Cela s’applique si le contenu de votre document nécessite plus que du texte brut. Les éléments visuels tels que les images, les graphiques ou les tableaux peuvent nécessiter un peu plus d’espace que prévu. Cet espace est l’orientation standard de Microsoft Word, qui est l’orientation verticale.

Si vous avez rencontré des problèmes avec ce programme Office, nous pouvons vous aider à résoudre les problèmes de démarrage dans Word. De cette façon, vous pouvez commencer à travailler dessus sans aucun problème.

Cependant, il est très facile de modifier l’orientation d’un document entier dans Microsoft Word. Mais nous devons vous dire que ce n’est pas si facile quand vous ne voulez le faire que sur une seule page ou un ensemble d’entre eux. Mais tout est possible. De cette façon, vous pouvez insérer une section horizontale dans un document en orientation portrait ou vice versa.

Comment pouvez-vous insérer une page horizontale dans un document vertical dans Word?

Pour que vous puissiez insérer une page horizontale dans un document vertical dans Word, il existe deux façons de procéder. La première consiste à insérer manuellement des sauts de section en haut et en bas de la section souhaitée. Le tout dans la direction opposée. La seconde consiste à sélectionner du texte et à autoriser Word à insérer les nouvelles sections pour vous.

1.- Insérez les sauts de section manuellement

Dans cette étape, vous pouvez «dire» à Word où changer l’orientation. Dans votre document, vous devez placer le curseur avant la section dans laquelle les pages tournent. Dans cette bande, vous devez choisir l’option “Conception”. Recherchez la section Configurer la page et lorsque vous y êtes, sélectionnez l’option Sauts, puis Page suivante.

Maintenant, vous devez déplacer le curseur à la fin de la zone que vous souhaitez faire pivoter et répéter les étapes indiquées ci-dessus. Ensuite, vous devez placer le curseur sur la zone que vous souhaitez faire pivoter. Lorsque vous êtes dans la section Mise en page, choisissez le lanceur dans la boîte de dialogue “Mise en page”. Il s’agit d’une petite flèche dans le coin inférieur droit de cette section.

Lorsque vous êtes dans cette boîte de dialogue, vous devez sélectionner l’option dans l’onglet “Marges”. Maintenant, dans la section Orientation, vous devez choisir l’orientation que vous souhaitez que la section que vous avez choisie soit horizontale ou verticale.

Allez au bas de cette même boîte de dialogue et choisissez l’option “Appliquer à”. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’option “Cette section”. Lorsque vous le faites, cliquez sur OK. Comme vous pouvez le voir, la section que vous avez sélectionnée modifie l’orientation que vous avez choisie.

2.- Laissez les sauts être insérés dans un document vertical dans Word

Avec cette méthode, vous économiserez vos clics de souris si vous laissez le programme insérer automatiquement les sauts dans un document vertical dans Word. Cependant, lorsque vous allez utiliser cette méthode, les sauts peuvent ne pas se terminer exactement là où vous les souhaitez. Vous devez donc vous assurer d’être prudent lors de la sélection des éléments souhaités dans la nouvelle orientation de conception. Qu’il s’agisse de paragraphes, d’images, de tableaux, entre autres.

Pour commencer, vous devez choisir tout le texte, les images et les pages que vous souhaitez changer pour la nouvelle orientation. Dans le jeu d’onglets, sélectionnez Conception. Lorsque vous y êtes, dans la section Paramètres de page, vous devez sélectionner le lanceur dans la boîte de dialogue intitulée Paramètres de page (ce n’est pas la même que la section du même nom). Cette boîte de dialogue est une petite flèche dans le coin inférieur droit.

Lorsque vous êtes dans cette boîte de dialogue, vous devez choisir l’onglet appelé Marges. Accédez à la section Orientation et choisissez l’orientation que vous souhaitez que cette section ait, horizontale ou verticale. Dans la section Aperçu, qui se trouve dans le menu déroulant appelé “Appliquer à”, vous devez choisir l’option “Texte sélectionné”, puis cliquer sur OK.

