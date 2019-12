Instagram a ajouté la fonction pour faire un collage photo dans les histoires

Le populaire

Le réseau social continue d'augmenter ses possibilités avec plus d'outils et de fonctions.

Dernièrement, Instagram n'essaie pas seulement de cacher

comme le nombre, mais il effectue également

différentes mesures à la fois pour éviter l'intimidation ou le harcèlement et pour ce que le

entreprise appelée «combattre la désinformation». En même temps, le

réseau social populaire continue d'augmenter ses possibilités avec plus d'outils et

fonctions.

Maintenant, il a annoncé une nouvelle fonctionnalité dans le

Histoires ou histoires qui permettent aux utilisateurs de publier une composition de

Plusieurs photos, c'est-à-dire un collage. Cette fonction, qui jusqu'à présent n'était

possible avec des applications tierces, est lancé aujourd'hui dans le monde entier sous la

Nom "Mise en page" sur iOS et "Conception" sur Android.

Comme nous l'avons commenté, la nouvelle fonction qui a été incorporée

Instagram dans les histoires a un nom différent pour iOS et Android.

Dans le cas du système d'exploitation d'Apple, il est appelé «Disposition» (oui, comme

application qui permet les collages), alors que dans la version Android,

appelez «Design».

Si vous avez mis à jour Instagram vers la dernière version, vous n'avez que

pour balayer vers la droite ou appuyer sur l'appareil photo (comme lorsque vous allez faire un

Historique), et vous trouverez la nouvelle fonctionnalité dans le carrousel d'options

apparaît en bas, juste à côté de Boomerang, un autre effet

l'application la plus populaire.

De là, il est possible d'incorporer jusqu'à six photos dans

compositions différentes utilisant les deux images stockées

galerie comme des instantanés capturés en ce moment avec la caméra frontale ou le

caméra arrière Bien sûr, seulement des photos, pas de vidéos. Et une fois que vous avez

composition préparée, avant de la publier, vous pouvez ajouter du texte, des GIF, des liens,

autocollants, etc. avec les outils habituels de Stories.

Source: XatakaMovil.com

