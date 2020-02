Instagram a rapporté plus d’argent sur YouTube en 2019

Instagram: l’application est incroyablement plus rentable que Youtube, elle évolue également en termes de shopping

Le site pourrait également être plus rentable. YouTube partage la majorité des revenus publicitaires avec les créateurs et sa concentration uniquement sur les vidéos pourrait entraîner des coûts plus élevés pour la diffusion de clips.

Facebook a refusé de commenter les données. Jusqu’à présent, la société n’a pas distribué de revenus Instagram et, finalement, le contrôle n’a pas mis à jour le nombre d’utilisateurs Instagram au-delà du milliard indiqué dans le 2018.

Ce n’est pas entièrement choquant qu’Instagram attire ce genre d’argent. De nos jours, le publicité il est partout dans l’application, y compris les publications dans le flux normal et les histoires. Instagram fait également de son mieux pour faciliter les achats . Ceci est toujours un jalon si précis, faites attention, et cela montre que Instagram est bien plus qu’un projet secondaire. Non pas que Facebook veuille applaudir trop fort: la révélation pourrait alimenter les appels pour casser Facebook et réduire son poids.