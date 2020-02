Instagram accueille les nouvelles histoires Spotify

Spotify a pris grand soin de franchir les frontières de la musique pour devenir un réseau social avec toutes ses paroles. Activer l’option pour que vos amis Facebook sachent ce que vous entendez en temps réel n’était que le début, mais après des ajustements sans fin, La plateforme de musique en streaming s’est associée à Instagram pour publier Spotify Stories.

La nouvelle fonctionnalité vous permettra de mettre plus de «feeling» sur vos playlists, incorporer des éléments vidéo personnalisés aux listes de lecture, de sorte que plus tard, vous pouvez les montrer et partager tellement etDans votre profil Spotify, comme dans la section “Histoires” d’Instagram, où ils joueront encore et encore sous la forme d’une boucle. Afin que vous puissiez mettre en scène, présenter, illustrer et même dédier chacune de vos listes à votre style.

Au sein de la plateforme de streaming, Spotify Stories apparaîtra en haut du titre de la playlist, conçu pour attirer l’attention de vos abonnés avec une animation, alors que comme les autres réseaux sociaux, ce sera une courte vidéo qui sera jouée dès que certains de vos followers cliqueront dessus, Mais non seulement cela, selon TechCrunch, la barre inférieure sera également affichée, pour vous faire savoir combien d’histoires vous attendent.

L’idée est sensationnelle, même si elle est toujours au four. Jusqu’à maintenant, La plateforme a sélectionné quelques vloggers et artistes pour être les premiers à tester Spotify Stories dans leur test piloteou, comme l’influenceur mode et maquillage, Summer McKeen, qui compte 2,1 millions de followers sur Instagram et 126 mille 455 followers sur Spotify et a profité de la nouvelle fonctionnalité pour présenter sa playlist de chansons préférées intitulée “les meilleurs amis de tous les temps”.

“Dans Spotify, Nous effectuons régulièrement une série de tests afin d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie pour notre réaliser une expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à l’apprentissage», A déclaré un porte-parole de la société sur le portail américain.

En outre, la société de Daniel Ek, a confirmé que les artistes bénéficieront égalements, car avec Spotify Stories, les utilisateurs peuvent tester leur créativité et changer la couverture de l’album pour n’importe quelle vidéo ou animation grâce à la fonction de Toile, bien qu’ils aient précisé que l’outil est conçu pour Découverte de nouvelles musiques et non à des fins promotionnelles.

Même si n’ont pas encore précisé la date à laquelle Spotify Stories sera disponible pour tous les utilisateurs, en attendant on peut aller eExpérimentation de publications réalisés par les vlogers et artistes préalablement sélectionnés par la société.