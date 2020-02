Instagram ajoute une messagerie directe sur Windows 10

Si vous utilisez Instagram sur votre PC Windows 10, vous remarquerez peut-être un léger changement lorsque vous rouvrirez l’application. Instagram a mis à jour son logiciel Windows pour en faire quelque chose appelé application web progressive (PWA). Cela signifie que vous interagissez efficacement avec le site Instagram via un wrapper, ce qui est comme s’il devenait une application native.

Instagram: avant de pouvoir télécharger des photos, vous pouvez désormais envoyer des messages avec Direct

Si vous aimez utiliser un logiciel natif, il vous sera difficile d’envisager d’utiliser une application Web. Au moins en termes de fonctionnalité, le dernier effort de l’entreprise est un mélange. Par exemple, avec l’application native précédente, il était possible de télécharger des photos directement depuis le PC. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez certainement faire avec la version actuelle pour le moment. Du côté positif, la nouvelle version vous permet au moins de envoyer et recevoir des messages via Direct. Cette fonctionnalité n’est en aucun cas disponible via le client Web Instagram. Il convient de noter que le premier rapport de la nouvelle application Web Instagram nous est parvenu via Windows Central.

En fin de compte, cependant, la transformation de l’expérience Windows 10 en une application Web progressive ira probablement au profit des utilisateurs d’Instagram plus que ça leur fait mal. Ces dernières années, l’entreprise avait quitté languir son application sur windows, avec des mises à jour qui venaient rarement ou presque. Maintenant qu’il s’agit de PWA, les mises à jour des fonctionnalités devraient venir plus fréquemment et régulièrement. En effet, il devrait être plus facile pour Instagram de transférer toutes les modifications apportées à son client Web vers la version de Windows 10.