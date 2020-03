Instagram améliore sa fonction d’appels vidéo avec des amis

Instagram veut rendre le réseau social plus utile et investir du temps dans son application à un moment où le coronavirus (COVID-19) a des millions de personnes dans le monde confinées chez elles. Pour ce faire, ajoutez un nouvelle fonction à la section des appels vidéo, qui vivent un nouveau boom en raison de la quarantaine.

Surnommé Co-Watching, ce que permet la nouvelle fonctionnalité est partager l’écran avec les membres d’un appel vidéo pour voir les publications de la plateforme ensemble, ajoutant ainsi un ingrédient d’interactivité de plus dans cet aspect. Vous pouvez voir les messages enregistrés dans leur ensemble, ceux qui ont été aimés ou suggérés.

Utiliser le nouvel outil est aussi simple que de lancer un nouvel appel vidéo de la manière habituelle et de cliquer sur l’icône des publications en bas à droite de l’écran.

Lutte contre COVID-19

En plus de Co-Watching, Instagram a annoncé mardi de nouvelles mesures et de nouveaux outils axés sur la situation entourant le coronavirus, comme un Élimination du compte et publication de recommandations liées au problème si elles ne proviennent pas d’une organisation de confiance. Il ajoutera également des ressources plus utiles dans les résultats de recherche.

De plus, lancera l’autocollant des dons dans plus de pays et facilitera la recherche des organisations dédiées à la lutte contre la maladie. Enfin, depuis quelques jours, il promeut le maintien à la maison et la distanciation sociale grâce à l’autocollant «À la maison», qui ajoute les histoires publiées avec lui à un résumé dédié sur l’écran d’accueil.

