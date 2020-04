Instagram apporte directement sur le bureau et d’autres fonctionnalités

Instagram alimente depuis longtemps le site Web de la société et propose également des fonctions qui, jusqu’à présent, se limitaient aux téléphones portables. Malgré le fait que les histoires étaient déjà disponibles depuis longtemps, la société a récemment introduit des messages directs sur le Web, avec toutes les fonctionnalités, y compris la possibilité de créer de nouveaux messages, qui est déjà disponible pour tout le monde. Mais ce n’est pas la seule chose.

À l’heure actuelle, et bien qu’il ne soit pas encore disponible pour tout le monde, la société met également à jour sa version Web pour inclure la possibilité de visualisation directe depuis le bureau, ce qui était limité aux téléphones mobiles, offrant presque les mêmes fonctions, en termes d’affichage, dans toutes les versions du réseau social; bien que logiquement, les options de téléchargement et d’édition soient toujours reléguées aux applications mobiles de l’entreprise.

Direct ne peut être consulté qu’à partir de la version Web, non produit à partir de celui-ci, mais offre une option beaucoup plus attrayante pour ceux de longue durée, car nous n’avons pas besoin de connaître le mobile, en plus de garder les commentaires séparés de la vidéo, ce qui le rend plus confortable à voir et à commenter que le alternative mobile, en particulier lorsque l’enfermement provoque une avalanche de longs spectacles sous forme de concerts ou d’événements.

Parallèlement aux spectacles en direct, qui, comme nous le disons, ne sont pas accessibles à tous, la société a également introduit un nouvel autocollant pour les articles des histoires de groupe du même sujet. Il s’agit d’une version similaire à At home mais appelée Thank you, qui, selon les mots de l’entreprise, avec cet autocollant est destinée à montrer sa gratitude pour quelque chose qui vous aide en ce moment. Les messages portant l’autocollant «Merci» seront regroupés et apparaîtront comme présentés dans les histoires chaque jour à 19 h, heure locale.

L’autocollant est maintenant disponible pour tout le monde et regroupera tous les articles de l’histoire qui l’incluent, et les messages directs ne sont disponibles que dans certains comptes, mais comme dans le cas des DM, il est très probable qu’il atteindra bientôt tous les utilisateurs.

