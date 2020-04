Si vous avez un profil sympa sur Instagram mais vous ne savez pas comment attirer un nombre disproportionné de followers alors vous pouvez suivre quelques petites astuces. Que vous en ayez besoin juste pour vous vanter avec vos amis, ou peut-être pour développer un peu plus d’estime de soi, ou parce que le profil est le portail de votre entreprise, nous avons parfois besoin de quelqu’un pour nous aider.

D’autres mettent leurs espoirs à percer dans ce réseau social sans avoir de talent particulier, mais rêver ne coûte rien et nous commençons donc immédiatement par suivre les astuces que nous proposons. Nous ne pouvons pas garantir qu’il s’agit d’une recette infaillible, mais les résultats seront certainement meilleurs que de ne rien faire (ou de le faire mal).

Instagram, astuces et secrets pour l’utiliser au mieux sans effort

Comment utiliser les hashtags, les inconnus

La base d’un bon post Instagram est la bonne gestion des hashtags, sinon vous ne recevrez pas suffisamment de likes et les followers n’augmenteront pas. Peu importe le contenu ou le contenu de la publication, les hashtags sont placés dans la zone de légende en tapant le symbole # suivi d’un mot qui décrit le mieux ce que vous voulez dire. Bien que l’on pense que mettre 500 hashtags est cool, au contraire Instagram récompense uniquement les personnes appropriées sinon vous serez marqué comme un spammeur.

Pour augmenter la valeur et la véracité des hashtags que vous utilisez dans vos messages, n’oubliez pas d ‘interagir avec un commentaire ou un article similaire à ce que vous avez publié sur le profil.

Ce que vous écrivez dans les articles a une valeur

Si vous êtes également un instagrammer expert parce que vous suivez les modes et les hashtags actuels, vous ne devez pas oublier que la publication de contenu unique est le meilleur moyen d’attirer des abonnés. En bref, vous devez dépenser sur votre profil pour apparaître unique, original, avec un style ou une dialectique qui vous fera aimer par les followers. Mieux vaut publier un post ou une photo par semaine avec un sentiment d’accomplissement plutôt que 5 posts par jour sans narration.

L’interaction est importante, en revanche c’est un réseau social

Aucun de nous n’est une île, et être enfermé dans votre cocon en publiant des photos ou des choses sans suivre les autres profils n’augmentera pas votre cercle. Suivez, commentez et aimez et par magie, votre trafic augmentera.

Là où vous n’y arrivez pas, il y a quelqu’un qui peut vous aider

Si vous ne savez pas où mettre la main, ne vous inquiétez pas, pourquoi sur le web il y a plusieurs guides rédigés par des experts de l’industrie cela facilitera la tâche sur Instagram. Cela semble absurde, mais si vous souhaitez développer votre nombre de followers, vous pouvez toujours compter sur les experts, et parmi ceux-ci, vous trouverez ceux qui ont géré des profils VIP internationaux, des influenceurs, des marques et surtout des gens ordinaires comme vous.