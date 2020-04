Instagram collectera des fonds pour lutter contre le coronavirus

Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de collecter des fonds à partir d’un flux en direct. L’option, disponible à partir d’aujourd’hui, sera intégrée dans Instagram en direct et il offrira une alternative aux gens pour demander des dons à des organisations à but non lucratif.

“Beaucoup de gens sont confrontés à des défis en ce moment, et nous voulons faire notre part pour soutenir les organisations à but non lucratif et les communautés qui en ont le plus besoin.” indique la société dans une entrée de son blog officiel, prévoyant que 100% de l’argent récolté ira à l’organisation de notre choix.

Pour effectuer des transmissions via Instagram Live avec cette fonctionnalité, nous devons le faire de manière conventionnelle, c’est-à-dire toucher la caméra dans le coin supérieur gauche du flux – ou en glissant vers la droite – et sélectionner “Live”. À partir de là, nous tapons sur l’option «Collecte de fonds» et choisissons l’organisation que nous voulons aider.

Une fois la transmission par Instagram Live commencée outils pour gérer la collecte de fonds. Par exemple, nous pourrons accéder à une liste en temps réel avec le montant accumulé et le montant d’argent que chacun des spectateurs donne, afin que nous puissions les remercier en direct pour leur coopération.

Il n’a pas fallu un jour à Instagram pour offrir une option pour participer à TikTok. L’application, détenue par la société chinoise ByteDance, a lancé hier le autocollants spéciaux pour faire des dons aux organisations caritatives. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent lors d’une diffusion en direct ou dans des vidéos d’autres créateurs sans quitter l’application.

L’un des points clés de la proposition de Instagram c’est que 100% des fonds récoltés vont directement aux organisations. Ceux qui font des dons via cette option dans Instagram Live ou dans les Stories recevra un autocollant exclusif cprié par l’illustrateur brésilien Leo Natsume qui peut être utilisé pendant une période limitée.

Cet autocollant fonctionnera de la même manière que “At Home”, qui a été activé au début de la quarantaine et qui regroupe les histoires qui l’utilisent en un seul endroit. La possibilité de faire des dons pendant Instagram Live, ainsi que des autocollants seront étendus à plus de pays dans les semaines à venir, afin qu’ils puissent sélectionner des organisations pertinentes pour la région.

👇 Plus de Breaking News