Instagram commence à activer les messages directs dans sa version Web

En février 2019, Instagram a commencé à tester, de manière limitée, le envoyer des messages directs à partir de votre version Web, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Malgré ce qui précède, le réseau social photographique n’a jamais révélé de date de sortie provisoire, et il nous a fallu près d’un an pour en avoir à nouveau des nouvelles.

Instagram, selon le portail The Verge, a commencé à implémenter des messages directs dans la version Web aujourd’hui. Cependant, pour le moment, ils ne sont disponibles nombre limité de personnes, qui ont été sélectionnés dans différentes parties du monde. Si vous êtes l’un des rares chanceux, vous pouvez voir l’icône des messages directs dans le menu supérieur, juste à gauche du bouton “Explorer”.

L’interface, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, est assez similaire à Facebook Messenger. En fait, il est connu que ceux dirigés par Mark Zuckerberg partagent des technologies entre les deux plates-formes pour faciliter le développement et la mise en œuvre de nouvelles fonctions. N’oubliez pas que votre objectif est d’exécuter tous vos services de messagerie – Messenger, WhatsApp et Instagram – en un.

Instagram a clairement indiqué que sa proposition Il est encore en phase de test, votre réception sera donc essentielle pour définir votre lancement mondial. Il ne fait aucun doute que les messages directs du Web peuvent être utilisés par des entreprises, des entreprises, des influenceurs et d’autres utilisateurs qui utilisent toujours leur ordinateur comme principal outil de travail. Ce mouvement est susceptible d’ouvrir la porte à d’autres fonctions héritées de l’application mobile.

