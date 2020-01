Instagram commence à déployer des DM sur le Web, affirme une priorité sur l’application iPad

Instagram a lancé le lancement de la messagerie directe sur le Web aujourd’hui. Pour l’instant, ce n’est qu’un test avec un «petit pourcentage» d’utilisateurs, mais la fonctionnalité se déploie à l’échelle mondiale.

Comme indiqué par The Verge, Instagram Message Direct UX sur le Web sera presque identique à iPhone et Android:

L’expérience de messagerie directe sera essentiellement la même via le navigateur que sur mobile. Vous pouvez créer de nouveaux groupes ou démarrer une conversation avec quelqu’un à partir de l’écran DM ou d’une page de profil; vous pouvez également appuyer deux fois pour aimer un message, partager des photos à partir du bureau et voir le nombre total de messages non lus que vous avez. Vous pourrez recevoir des notifications DM de bureau si vous activez les notifications pour l’ensemble du site Instagram dans votre navigateur. Instagram dit qu’il “continuera à répéter” à ce sujet pendant le test.

Ashley Carman du Verge a demandé à Instagram pourquoi les DM sur le Web viendraient avant une application iPad et un porte-parole a esquivé la question, soulignant que ce n’était toujours pas une priorité pour l’entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Instagram donnait la priorité aux DM Web sur quelque chose comme une application iPad, un porte-parole de la société a renvoyé The Verge à sa justification habituelle et a déclaré que les DM sur le Web aidaient ses utilisateurs à “rester en contact avec les personnes qui vous intéressent”.

Cette décision est conforme à la volonté de Facebook d’unifier ses services de messagerie sur toutes ses plateformes.

Vous pouvez vérifier si vous faites partie du petit groupe d’utilisateurs du monde entier qui a désormais accès aux DM sur le Web. Instagram n’a pas partagé quand il pourrait déployer la fonctionnalité à tous les utilisateurs.

