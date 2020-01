Instagram, comment envoyer des messages depuis le web sans smartphone

Nous l’avions prévu il y a quelques mois et maintenant la nouvelle se matérialise enfin: Instagram vous permettra d’envoyer des messages directement depuis le Web. À partir de quelques jours, un petit pourcentage des utilisateurs mondiaux d’Instagram avaient accès aux messages directs de la version Web du Social. Pour le moment, il ne s’agit que d’un test visant à vérifier le fonctionnement du service, et la société a indiqué qu’à l’avenir, elle révélera quand (et si) cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs.

Instagram Web vous permettra d’envoyer des messages directement depuis votre PC

Parler pour la première fois de la possibilité d’envoyer des messages depuis la version Web d’Instagram était Jane Manchun Wond, un développeur qui a réussi il y a quelques mois trouver l’existence de cette nouvelle fonction en analysant le code de l’application. Quelles n’étaient que les rumeurs diffusées sur le web sont officiellement confirmées dans ces heures: Instagram Web vous permettra vraiment d’échanger des messages directement depuis votre PC… Tant que cette fonctionnalité est disponible à grande échelle.

Toutes les fonctions actuellement disponibles sur la version mobile d’Instagram seront implémentées sur le web: ce sera possible créer un chat en groupe o envoyer des messages à un seul utilisateur, également depuis l’écran Messages ou depuis son profil; sera possible partagez les images que vous avez sur votre PC et laissez un Like aux messages en cliquant sur l’icône en forme de coeur; ou encore, ce sera possible afficher le nombre de messages non lus et recevoir des notifications directement sur l’ordinateur, en activant le paramètre approprié à partir du navigateur.