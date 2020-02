Instagram, deux nouvelles catégories de comptes ont suivi

Il y a ceux qui visent à avoir de nombreux followers et ceux qui, d’autre part, préfèrent limiter l’accès à leur contenu à un petit cercle d’amis et de parents. Et encore une fois, il y a ceux qui suivent des milliers de comptes et ceux qui, cependant, suivent peu mais bons, ceux qui comptent vraiment. Que vous tombiez dans le premier type d’utilisateur de Instagram ou plutôt, dans le second, peu importe: Social vient de mettre à jour son application, d’en lancer une nouvelle façon d’afficher et de gérer la liste des profils que vous suivez, que je suis maintenant organisé par catégorie.

Instagram, les comptes suivis sont désormais divisés en deux catégories

Si je n’étais pas au courant, il est déjà possible de trier la liste des comptes suivie de la plus récente à la plus ancienne ou vice versa, afin d’afficher, dans les premiers résultats, les personnes que vous avez commencé à suivre en premier Instagram. Cependant, la dernière mise à jour de l’application a été ajoutée. deux nouvelles catégories dans la section Comptes suivis: “Les utilisateurs avec lesquels vous avez le moins interagi“Et”Utilisateurs affichés le plus souvent dans votre section Actualités». Dans la première catégorie, vous trouverez tous les profils Instagram avec lesquels vous avez le moins interagi au cours des 90 derniers jours, par exemple, sans laisser de Likes à leurs publications ou sans ajouter une réaction à leurs histoires. Dans la deuxième catégorie, cependant, vous voyez les comptes les plus actifs qui ont collecté le plus de messages dans sa section Actualités au cours des 90 derniers jours.

En plus de cela, il est désormais également possible de gérer plus facilement les comptes suivis, déterminer s’il faut ou non recevoir une notification si ce profil particulier partage une nouvelle publication, une nouvelle histoire ou démarre en direct sur Instagram. Pour ce faire, cliquez simplement sur les trois points verticaux à côté du bouton Suivez déjà du compte, puis sur l’article Gérez vos notifications.