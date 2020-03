Instagram lance la fonction «Co-Watching» pour naviguer avec des amis, nouvelle section de don COVID-19 en autocollants, plus

Instagram est sorti aujourd’hui avec une série de mises à jour pour aider à la crise sanitaire mondiale actuelle. Un changement aide les utilisateurs à contribuer aux efforts de secours pour la pandémie de coronavirus et un autre offre aux gens un moyen de rester connectés alors que la distanciation sociale devient la norme dans le monde entier.

Instagram a annoncé les mises à jour sur Twitter et dans un blog ce matin. Tout d’abord, l’autocollant de don a été mis à jour avec une section «nouveau COVID-19» pour que les utilisateurs puissent facilement partager et donner de l’argent à des organisations à but non lucratif. Instagram indique qu’il déploie également l’autocollant de donation dans plus de pays maintenant.

Et pour faciliter la connexion pendant la pandémie, Instagram déploie la nouvelle fonctionnalité de «co-surveillance» qui permet aux amis et à la famille de parcourir ensemble le service de médias sociaux.

Voici comment démarrer une session de co-surveillance:

Vous pouvez démarrer un chat vidéo en appuyant sur l’icône de chat vidéo dans la boîte de réception Direct ou dans un fil de discussion existant, puis afficher les photos / vidéos enregistrées, aimées et suggérées en appuyant sur l’icône de photo dans le coin inférieur gauche dans un chat vidéo en cours.

Autres mises à jour d’Instagram:

Inclure plus de ressources pédagogiques dans Instagram Search

Ajout d’autocollants pour promouvoir des informations précises

Suppression du contenu et des comptes COVID-19 des recommandations, sauf si publié par une organisation de santé crédible

Créer une histoire partagée pour aider ceux qui pratiquent la distance sociale à se connecter avec les autres, en utilisant un autocollant «Rester à la maison»

En savoir plus sur les mises à jour dans le message d’annonce ici.

Pour aider les gens à rester connectés, nous lançons Co-Watching, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de visualiser les publications Instagram avec vos amis pendant que vous clavardez par vidéo. pic.twitter.com/s6FPNNt3AK

– Instagram Comms (@InstagramComms) 24 mars 2020

