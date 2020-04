Instagram lance officiellement des collectes de fonds lors de diffusions en direct

la organisations à but non lucratif ils ont une nouvelle méthodologie pour lever des fonds sur Instagram: le streaming en direct. Les radiodiffuseurs peuvent désormais héberger “collectes de fonds en direct”Pour solliciter des dons à but non lucratif de leurs abonnés en temps réel. La mise à jour survient lorsque les célébrités et autres influenceurs se tournent de plus en plus vers la fonction de streaming en direct d’Instagram et tout en Facebook essaie d’attirer plus d’utilisateurs à son outils vidéo. Le timing est parfait étant donné que pendant cette période, de nombreuses personnes se connectent à Instagram directement.

Instagram: comment fonctionnent les collectes de fonds

Les collectes de fonds de streaming en direct sont similaires aux autres fonctionnalités de dons lancées par Facebook: les diffuseurs choisissent une organisation à but non lucratif à soutenir avant de commencer leur streaming et leurs téléspectateurs ils peuvent décider de faire ou non un don. Les streamers peuvent retrouver les fonds à leur arrivée et toute personne qui fait un don débloquera un autocollant “J’ai fait un don”, similaire à l’autocollant “Rester à la maison” introduit par la société en mars.

Les utilisateurs d’Instagram ont déjà pu collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif grâce à leurs histoires, mais la combinaison de dons avec des vidéos en direct rendra l’expérience beaucoup plus interactive pour les fans et les diffuseurs.

Alors que les collectes de fonds en direct d’Instagram sont actuellement limitées aux organisations à but non lucratif enregistrées, le chef de produit de l’entreprise, Vishal Shah, explique que la société réfléchit aux futures fonctionnalités de monétisation qui pourraient s’étendre à d’autres sociétés ou individus.

La partie vidéo pour Facebook commence à prendre une importance centrale. Le réseau social jette les bases d’une concurrence de plus en plus forte avec des services comme s’agiter ou Youtube.