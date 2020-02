Instagram, le PDG explique pourquoi il n’y a pas encore d’application iPad

En 2020, l’une des applications les plus utilisées et les plus célèbres de la planète, Instagram, n’a pas encore d’application iPad. La plateforme a récemment publié plusieurs fonctionnalités supplémentaires, mais une application pour la tablette Apple ne semble pas être prévue. Cependant, en réponse à une question des utilisateurs ce week-end, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a expliqué pourquoi la société n’avait pas encore implémenté une application iPad.

Selon Mosseri, la raison de la présence de l’application Instagram uniquement pour iPhone réside dans le fait que la société n’a pas les ressources pour développer une application pour les deux plates-formes. Il a expliqué qu’Instagram a “beaucoup à faire”, soulignant que les autres choses avec lesquelles la société est confrontée sont plus rentables qu’une application iPad.

Instagram, l’application iPad arrive peut-être bientôt

“Nous aimerions construire une application iPad, mais nous n’avons qu’un certain nombre de personnes et beaucoup de choses à faire, et le moment n’est pas encore venu de prendre cette décision”, a déclaré Mosseri. Instagram n’a jamais révélé son intention d’apporter une application sur l’iPad. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait priorisé le transfert de messages directs sur le Web via une application iPad le mois dernier, la société a simplement déclaré que les messages directs sont importants car ils aident les utilisateurs à «rester en contact avec les gens. vous vous souciez “.

Il y a quelques années, il y avait plusieurs applications Instagram tierces pour l’iPad, mais la plate-forme a changé son API et supprimé ce marché, sans offrir sa propre application iPad. Il y a aussi l’argument selon lequel l’application Web Instagram est une très bonne expérience sur iPad et vous pouvez l’ajouter à l’écran d’accueil. Mais, en fin de compte, ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une application dédiée.

Il reste à voir si une application iPad figure sur la feuille de route des tâches d’Instagram et si l’entreprise disposera de suffisamment de temps et de ressources pour la développer.