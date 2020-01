Instagram met à jour Boomerang pour concurrencer TikTok

Boomerang Il est venu quand le monde était habitué aux courtes vidéos de Vine. Avec une nouvelle proposition de création de boucles d’une seconde, Instagram ajoutée à l’application est venue compléter Hyperlapse et Layout fin 2015. Il y a un peu plus de quatre ans, l’application a subi sa première mise à jour majeure.

Instagram a ajouté trois nouveaux effets pour créer des boucles amusantes: SlowMo, Echo et Duo. Le premier d’entre eux réduire de moitié la vitesse des Boomerangs, donc les vidéos durent deux secondes. L’écho est une sorte de double vision qui ajoute un effet de flou aux objets en mouvement.

Enfin, Duo joue un retour en arrière de la vidéo et ajouter un effet de transition rétro spécial. Il existe également une option de découpage dans laquelle nous pouvons modifier le début et la fin de notre Boomerang. Les quatre options ci-dessus sont disponibles dans l’application pour iOS et Android à partir d’aujourd’hui.

C’est drôle de voir qu’Instagram ont intégré ces options séparément à une application qui n’a pas été mise à jour depuis des années et non directement à son application principale, dont Boomerangs est capable. Il est probable que utilisez-le comme preuve avant de l’intégrer à Instagram dans un proche avenir.

Une mise à jour de Boomerang arrive à un moment où les courtes vidéos redeviennent pertinentes grâce à TikTok. Instagram a récemment lancé Reels, une copie de l’application chinoise qui vous permet de créer de courts clips vidéo.

Les nouveaux effets arriveront dès aujourd’hui sur iOS et Android et sortiront progressivement dans le monde entier.

👇 Plus en hypertexte