Instagram montre désormais avec qui vous interagissez le moins et qui est le plus dans votre flux

Instagram lance une mise à jour côté serveur qui apporte de nouvelles façons de filtrer les comptes que vous suivez. Vous pouvez désormais voir avec qui vous avez le moins interagi et qui apparaît le plus dans votre flux. Il existe également un nouveau filtre pour voir les comptes en fonction du moment où vous avez commencé à les suivre.

Instagram a annoncé la nouvelle sur Twitter (via The Verge). Cela ressemble à la façon dont iPhone vous montre quelles applications vous avez le plus utilisées dans les paramètres, mais avec les personnes que vous suivez sur la plate-forme de médias sociaux.

Que vous envisagiez de ne pas suivre ou de désactiver certains comptes ou simplement de savoir qui apparaît le plus dans votre flux ou avec qui vous êtes le moins en contact, c’est une fonctionnalité utile.

Lors du calcul des comptes de ces nouvelles catégories, Instagram examine les 90 derniers jours d’activité.

La mise à jour est en cours de déploiement, pour voir si vous l’avez:

Dirigez-vous vers l’onglet de profil (icône de personne) dans le coin inférieur droit d’Instagram

Appuyez sur “Suite”

Si vous avez obtenu le changement, vous verrez «Le moins interagi avec» et «Le plus affiché dans le flux» en haut

Comme indiqué dans l’image supérieure ci-dessus (via The Verge), vous pouvez maintenant trier les comptes en fonction du moment où vous avez commencé à les suivre. Appuyez sur le bouton fléché haut / bas à côté de «Trier par» pour changer le filtre.

Vous voulez voir quels comptes Instagram apparaissent le plus dans votre flux et avec qui vous interagissez le moins? Maintenant vous pouvez! Appuyez simplement sur «Suivre» et gérez votre liste à partir de là. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

– Instagram (@instagram) 6 février 2020

