Instagram montre maintenant avec qui vous interagissez moins ou plus

Instagram Il a présenté une fonctionnalité qui pourrait être très utile pour de nombreuses personnes, principalement pour ceux qui veulent se débarrasser des utilisateurs de spam ou des “amis” mal à l’aise. À partir d’aujourd’hui, le réseau social photographique montrera, dans des listes séparées, les comptes avec lesquels vous interagissez moins ou ceux avec lesquels vous le faites fréquemment. La mise à jour est disponible sur iOS et Android.

Les listes susmentionnées, appelées “Avec le moins d’interaction” et “Celles qui apparaissent le plus dans le flux”, sera situé en haut de la section des utilisateurs suivis; Vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous. Il est important de mentionner que l’algorithme de la plateforme, en plus de prendre en compte les publications qui apparaissent dans votre flux, prend également en compte les histoires.

Vous voulez voir quels comptes Instagram apparaissent le plus dans votre flux et avec qui vous interagissez le moins? Maintenant c’est possible! Appuyez simplement sur «Suivre» et gérez votre liste à partir de là. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

– Instagram (@instagram) 6 février 2020

“Instagram, c’est se rapprocher des gens et des choses qui comptent pour vous, mais nous savons qu’avec le temps, vos intérêts et vos relations peuvent évoluer et changer. Que vous soyez diplômé, que vous déménagiez dans une nouvelle ville ou que vous soyez passionné par un nouvel intérêt et que vous trouviez une communauté, nous voulons faciliter la gestion des comptes que vous suivez sur Instagram pour mieux représenter vos connexions et vos intérêts actuels “, mentionnent-ils.

En bref, c’est l’option que beaucoup s’attendaient à faire nettoyage de compte. De plus, cela montre qu’Instagram s’efforce vraiment que les utilisateurs passent plus de temps dans l’application sans s’ennuyer. Bien sûr, l’offre de publications d’intérêt est un ingrédient fondamental pour pouvoir conserver son nombre millionnaire d’utilisateurs actifs, qui continue de croître d’année en année.

👇 Plus en hypertexte