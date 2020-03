Instagram, nouvelle mise à jour pour la sécurité et la sociabilité à l’heure de COVID-19

Instagram a annoncé l’arrivée imminente d’un bonne mise à jour, visant à offrir aux utilisateurs tous les outils nécessaires accéder à des informations précises, restez en sécurité et rester en contact au moment de COVID-19.

Tout d’abord, lors de la recherche Informations relatives aux coronavirus ou à COVID-19 sur Instagram, l’application affichera un message avec un lien reliant les ressources de l’Organisation mondiale de la santé et des ministères locaux de la santé. La mise à jour introduit également de nouveaux autocollants pour rappeler aux utilisateurs certaines mesures anti-contagion essentielles (se laver les mains souvent, rester à l’écart les uns des autres, etc.) et un avertissement qui s’affiche en haut du flux Instagram et qui comprend certaines ressources des organisations d’experts en santé fiables.

Dans le même temps, Instagram essaie également de réduire la propagation de la désinformation. Avec la nouvelle mise à jour, tous les comptes COVID-19 qui n’appartiennent pas à une organisation de soins de santé fiable sont supprimés, redimensionnant également le contenu affiché dans les flux et les histoires et publié par des profils tiers. En outre, il a également été suppression de la possibilité de rechercher des effets AR liés au COVID-19, sauf s’ils ont été élaborés par ou en collaboration avec un organisme de santé reconnu.

Et encore une fois, pour soutenir les opérations de sauvetage, Instagram a choisi drendre l’autocollant disponible pour les dons également dans d’autres pays, en ajoutant une nouvelle section COVID-19 afin que les utilisateurs puissent identifier rapidement les organisations à but non lucratif pertinentes.

Enfin, la mise à jour introduit la fonction de Co-Watching, qui permet aux participants d’un appel vidéo de partager et d’afficher ensemble les publications Instagram préférées.

En résumé, voici toutes les nouvelles introduites avec la mise à jour Instagram:

plus de ressources pédagogiques dans la section “Explorer” d’Instagram;

ajout d’autocollants qui aident à promouvoir des informations précises;

suppression des comptes liés à COVID-19 des recommandations, sauf s’ils appartiennent à un organisme de santé reconnu;

extension à plusieurs pays de vignettes de dons et d’outils supplémentaires pour suivre les organisations à but non lucratif à soutenir;

possibilité de créer une histoire partagée pour aider ceux qui traversent la période d’isolement à se connecter avec les autres via les réseaux sociaux, grâce à l’autocollant “Iorestoacasa”;

introduction d’une nouvelle façon de surfer sur Instagram avec des amis dans le chat vidéo.