Instagram pourrait ramener le flux chronologique

Instagram serait sur le point de mettre en œuvre une nouvelle fonction appelé “Derniers messages” avec lesquels les utilisateurs pourraient afficher le contenu perdu à cause de l’algorithme. La fonction “Latest Post” a été découverte par Jane Manchum Wong, qui rend compte des nouvelles fonctionnalités de l’application lors de l’application de l’ingénierie inverse.

Dernières publications * apparaît comme fenêtre contextuelle lors de l’ouverture d’Instagram et peut être affiché séparément. Ce serait très similaire à Bien que vous n’étiez pas … sur Twitter, une section qui apparaît dans notre chronologie et qui condenser les publications les plus pertinentes des comptes que nous suivons et qui peuvent avoir passé.

Manchun mentionne dans son tweet que cette fonctionnalité “Cela ressemble au flux chronologique * que les utilisateurs d’Instagram ont demandé”: similaire, mais pas le même. L’application offre également la possibilité d’ignorer la fenêtre contextuelle et d’accéder directement aux images.

Les derniers articles sont nés d’un hackathon sur Facebook

En réponse au tweet de Jane Manchum, Alexandru Voica, qui travaille en tant que responsable de la communication sur Facebook, a déclaré que cette fonctionnalité était issue d’un hackathon interne et n’était actuellement pas accessible au public. Voica a souligné que il n’est pas prévu de le tester ou de le lancer pour le moment.

Si vous vous libérez pour tout le monde un jour, cette fonctionnalité ce serait le premier changement majeur liés à un flux chronologique. Après les protestations suite à la modification de l’algorithme, Instagram a dû faire face en 2018 en annonçant que offrirait plus de contrôle aux utilisateurs avec la mise en œuvre du bouton “Nouvelles publications” et promis des changements dans la façon dont les photos étaient affichées.

Deux ans plus tard le fil chronologique est loin de revenir et la seule option à l’horizon est les dernières publications qui fonctionnent à l’inverse de ce que les gens s’attendent à voir sur Instagram.

