Instagram sévit contre FakeNews

Instagram commence à devenir difficile avec les fausses nouvelles, la désinformation, les canulars et les théories du complot. La société commence à éliminer les postes qui ont été discrédités par les vérificateurs de données afin de lutter contre la désinformation concernant la pandémie de coronavirus.

Il est vrai que la célèbre application de partage de photos a déjà commencé

l’année dernière pour envoyer des messages à des tiers, mais ces messages étaient encore

apparaissant dans les flux d’utilisateurs, même s’ils étaient étiquetés “faux”.

Maintenant, Instagram commence à prendre ce problème plus au sérieux et commence à

supprimez-les directement.

Selon Instagram, la mise à jour ne s’applique pas uniquement aux faux

des informations sur le coronavirus, mais aussi toutes les autres publications,

dans les flux et les histoires, qui sont vérifiés comme des faux par leurs vérificateurs.

Dans le même temps, l’application masquera également les comptes sur le thème des coronavirus, sauf s’il s’agit d’une organisation de santé crédible. Instagram prend des mesures pour mettre en évidence les informations de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres sources crédibles dans la recherche liée aux coronavirus. Et, jusqu’à présent, la société a continué à suggérer des mois et des comptes rendus non officiels de nouvelles du coronavirus dans les résultats de recherche.

Co-veille Instagram et fausses nouvelles

De plus, Instagram a également introduit une nouvelle fonctionnalité, appelée Co-Watching, qui permet aux utilisateurs de visualiser des publications via des chats vidéo de groupe. Dans le cadre de la fonction d’appel vidéo de l’application, si vous êtes un utilisateur Instagram, à partir de maintenant, vous pourrez voir les publications que vous avez récemment enregistrées ou aimé.

Pour finir, l’application de partage de photos la plus célèbre est

étendre son système de dons à davantage de pays, ce qui permet

argent pour les organisations à but non lucratif. Auparavant,

Cette fonctionnalité n’était disponible qu’aux États-Unis.

Les mises à jour interviennent alors que Facebook prend des mesures de plus en plus agressives pour contrer les canulars et les théories du complot qui pourraient exacerber la pandémie. La société a déclaré qu’elle supprimerait les articles affirmant que de faux traitements et d’autres fausses informations pourraient “causer du tort” et a coupé la publicité pour les masques faciaux.

De plus en plus d’entreprises prennent des mesures pour lutter contre les fausses informations concernant le coronavirus et d’autres questions d’intérêt général. Récemment, Pinterest supprime également les fausses nouvelles et, en outre, ajoute un onglet “Aujourd’hui” affichant des informations d’experts sur le coronavirus et d’autres informations actuelles pertinentes.