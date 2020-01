Instagram supprime le bouton IGTV

Selon le service, le contenu d’Instagram IGTV est toujours disponible

dans le flux et dans l’explorateur.

IGTV était l’un des grands

Instagram paris pour augmenter l’interaction des utilisateurs de la

plate-forme, un endroit pour héberger des vidéos plus longues, avec une fonction dédiée et un

Réponse claire à YouTube sur mobile. Le service a fait ses débuts avec une application

indépendant et avec un bouton dédié dans l’application Instagram principale,

avec l’intention d’attirer plus d’utilisateurs.

Cependant, il semble que les choses

le réseau social n’a pas bien fonctionné, du moins du point de vue de

Tous les utilisateurs accédant à IGTV depuis l’application principale, depuis

supprime ce raccourci de l’application en raison de la faible utilisation

les utilisateurs l’ont fait:

«Alors que nous continuons

travailler pour faciliter la création et la découverte de contenu IGTV,

nous avons appris que la plupart des gens trouvent du contenu IGTV

grâce aux avancées dans Feed, la chaîne IGTV dans Explore, les profils de

créateurs et application indépendante. Très peu cliquent sur le

Icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil du

Application Instagram. Nous essayons toujours de garder Instagram aussi simple

possible, nous éliminons donc cette icône sur la base de ces apprentissages et

les commentaires de notre communauté. – Annonce Instagram à Techcruch.

Cela ne signifie pas que IGTV ne

utiliser ou que l’entreprise abandonnera sur le projet: contenu IGTV

il est disponible à la fois dans le flux des utilisateurs et dans l’explorateur, qui

Cela signifie qu’il existe toujours d’autres options pour découvrir le contenu hébergé sur

Service Instagram TV, pas besoin d’être le bouton pour vous rappeler

aux utilisateurs nous présence

Cela ne semble pas non plus très bien

application séparément. Selon Techcrunch, les numéros de l’application IGTV

indépendants sont quelque peu pauvres: sur plus d’un milliard d’utilisateurs

Instagram, seulement 7 millions ont téléchargé l’application IGTV depuis son lancement

Il y a 18 mois

Source: Hipertextual.com

