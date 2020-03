Instagram teste les messages qui se suppriment

Instagram travaille sur une option par laquelle les messages de les conversations privées entre utilisateurs sont automatiquement supprimées. De cette façon, une fois que vous aurez quitté la conversation, vous ne pourrez plus les revoir.

Cela a été publié sur Twitter par Jane Manchun Wong, reconnue pour l’ingénierie inverse des principales applications et services pour découvrir de nouvelles fonctions qui n’ont pas encore été officiellement révélées. Accompagnant l’information d’une vidéo, elle montrait le fonctionnement exact de la nouvelle qualité, ce qui signifierait l’arrivée de l’une des possibilités les plus vénérées des autres applications de messagerie comme Telegram.

La suppression automatique des messages, une fonctionnalité universelle?

Plus tard, c’est le réseau social lui-même qui a confirmé dans une réponse au tweet que Wong était en effet l’option de messages d’autodestruction des conversations privées existaient et étaient testées. “Nous explorons toujours de nouvelles fonctionnalités pour améliorer leur expérience de messagerie”, expriment-ils sur Instagram, et continuent: “Cette fonctionnalité est encore au début du développement et n’est pas encore testée en externe!”

En outre, cette option est également testée sur WhatsApp, elle pourrait donc être étendue à une autre des principales plates-formes du moment dans un proche avenir. Cependant, il n’y a pas de date pour que cela se produise.

