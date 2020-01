Instagram, une fonctionnalité sera supprimée car elle n’est pas largement utilisée

Instagram supprime l’une de ses fonctionnalités car apparemment, peu de gens l’utilisent. La plate-forme de médias sociaux du moment évolue constamment pour rester parmi les préférences des utilisateurs. Certaines applications comme Facebook, WhatsApp et Snapchat restent populaires, mais certaines nouvelles entrées comme Vine, Yahoo Messenger et TikTok sont rapidement en train de «conquérir le monde».

TikTok est l’une des applications les plus utilisées au cours de la dernière période, ce qui pousse certains développeurs à introduire de nouvelles fonctionnalités dans leurs applications pour rester à jour. Instagram modifie continuellement son application. La plupart du temps, il ajoute de nouvelles fonctionnalités et améliorations, mais il arrive que l’entreprise décide que la suppression d’une fonctionnalité est plus avantageuse pour les utilisateurs.

C’est l’un de ces rares cas où Instagram supprime l’une des fonctionnalités plutôt nouvelles: le bouton IGTV. Instagram a déclaré à TechCrunch que peu de personnes utilisent la fonctionnalité et ont donc décidé de la supprimer. La fonctionnalité a été introduite en juin 2018 pour iOS et Android.

La société a écrit un article pour motiver son choix: «Puisque nous avons continué à travailler pour faciliter la création et la découverte de contenu IGTV, nous avons appris que la plupart des gens trouvent du contenu IGTV via le flux. Très peu utilisent l’icône IGTV dans le coin supérieur droit de l’écran principal de l’application Instagram. Nous visons toujours à rendre Instagram aussi simple que possible, nous supprimons donc cette icône en fonction des commentaires de notre communauté. “

Pour les utilisateurs d’Instagram, cela signifie qu’ils n’auront plus à utiliser l’application IGTV pour regarder des vidéos plus longues car cela peut être fait directement dans l’application Instagram principale.