Instagram: une nouveauté est arrivée concernant le DM Tecnoandroid

Se glisser DM quelqu’un n’a jamais été aussi facile.

Instagram teste le messagerie de bureau directe, permettre aux utilisateurs de communiquer via le web.

“Pour ceux d’entre vous qui participent aux DM, nous commençons aujourd’hui à tester Direct sur le bureau Web”, a déclaré le PDG d’Instagram. Adam Mosseri Mardi. “Pour l’instant, il ne s’agit que d’un petit pourcentage de personnes – nous devons nous assurer que cela fonctionne bien – mais nous espérons l’apporter à tout le monde bientôt”.

Je n’ai pas encore été honoré de la nouvelle fonctionnalité, qui apparaît sous la forme d’une icône d’avion en papier (identique à l’application mobile) dans le coin supérieur droit, à côté des symboles Explore, Like et Profile.

Toujours en mode test, c’est une fonctionnalité qui restera probablement.

Jane Manchun Wong, ingénieur logiciel et tipster, a identifié le processus pour la première fois au début de l’année dernière, lors de ses journées “dogfooding” (utilisées par les employés pour identifier les bugs ou les changements nécessaires).

Instagram: les DM peuvent également être très utiles à partir du bureau

la Web DM ils sont certainement plus durables qu’une tentative malchanceuse sur Instagram service de messagerie directe autonome. Direct est une application similaire à Snapchat qui ouvre à la caméra pour coups rapides et sale que vous pouvez envoyer directement à vos amis et abonnés.

Le mouvement vient quand Facebook tente de fusionner ses services de messagerie , permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages sur Messenger, WhatsApp et Instagram sans changer d’application.

Les trois plates-formes resteraient séparées, mais ils seraient unis sous un protocole unique. Les cadres espéraient terminer leur projet au début de 2020, mais des problèmes techniques pourraient retarder ce calendrier.

