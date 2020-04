Instagram vous permet déjà de voir les émissions en direct à partir du navigateur

Instagram a annoncé des changements qui permettront garder les flux Instagram en direct pendant plus de 24 heures. Grâce à la quarantaine, des milliers de personnes et d’artistes se sont tournés vers cette option qui permet d’organiser et de diffuser en temps réel une manière similaire à ce que Twitter fait avec Periscope.

Bien que ces émissions puissent vivre dans la section Histoires pendant 24 heures, ce n’est pas suffisant, c’est pourquoi Instagram a activé l’option de les envoyer IGTV pour les garder là pour temps indéfini. L’application teste un bouton pour les télécharger sur IGTV avec la possibilité de publier un aperçu dans notre flux.

Avec cet Instagram cherchera à nourrir le contenu IGTV, une section qui n’a pas été pleinement exploitée depuis sa mise en œuvre et qui a récemment subi une refonte de son application indépendante afin de faciliter la création de contenu. La société estime qu’IGTV est “l’avenir de la vidéo” et essaiera donc de l’améliorer avec la nouvelle option de téléchargement de diffusions en direct.

Vous pouvez désormais regarder et commenter les vidéos Instagram Live depuis le navigateur

Une autre caractéristique importante qui a également été activée est que les utilisateurs de bureau pourront voir et commenter les vidéos Instagram Live à partir du bureau via la page Web. Il s’agit de la deuxième étape de la plateforme pour offrir plus d’options personnes utilisant votre navigateur pour consulter son flux, puisqu’il a récemment mis en place des autocollants directs et nouveaux pour regrouper les publications Stories sur le même sujet.

Les diffusions Instagram en direct peuvent visualiser et commenter de manière basique et sans toutes les options offertes par l’application, telles que des autocollants ou des demandes pour rejoindre une transmission. Il va sans dire que les utilisateurs ils ne pourront pas démarrer un Instagram en direct à partir du Web, cela reste exclusif à l’application.

Instagram Live a fait ses débuts en 2016 dans le cadre des histoires et c’est maintenant que a vu une augmentation considérable de son utilisation grâce à la pandémie COVID-19. Comme cela s’est produit avec d’autres plateformes telles que Netflix et YouTube, la qualité de la vidéo dans les émissions a été diminuée afin d’alléger le trafic.

