installation contre la persécution des femmes

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment lancé une nouvelle série télévisée intitulée Lune noire qui parle de la persécution des femmes, en particulier des sorcières.

Après Suburra et Baby vient une autre série originale créée par la plateforme. C’est la première histoire fantastique produite par le colosse avec Fandago. L’entreprise a également a présenté une installation interactive à Milan. Découvrons ensemble les détails.

Netflix: l’installation interactive à Milan qui concerne Luna Nera

Parallèlement au lancement de la série télévisée, la plateforme a présenté une installation interactive à Milan qui invite les gens de la Piazza XXV Aprile à signaler les insultes adressées à toutes les femmes sur les réseaux sociaux, luttant ainsi contre la violence à l’égard des femmes dans le monde, même en mots. En détail, il s’agit d’un «enjeu contemporain» au sein duquel il est possible de s’immerger dans les «flammes de la haine».

L’opération lancée par la plateforme invite tous les utilisateurs à réfléchir sur le thème de la persécution des femmes et affirme en même temps, par un petit geste, l’engagement à lutter contre une chasse aux sorcières qui sous différentes formes continue d’exister. Seul le contexte change, alors qu’autrefois accusées d’être des sorcières et brûlées sur les places, le sexe féminin continue d’être accusé à la fois sur le web et sur les réseaux sociaux.

L’espace l’intérieur de l’installation est entièrement recouvert de phrases de haine effectivement publiées en ligne contre les femmes. Grâce à une interface sur mesure, le public peut sélectionner l’une des insultes projetées et la supprimer. Si vous voulez voir cette fantastique installation qui vous fait beaucoup réfléchir, il vous suffit de vous rendre sur la Piazza XXV Aprile à Milan.