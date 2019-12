Installez-vous confortablement avec une Home Mini et deux ampoules intelligentes Made For Google pour 29 $ (39 $ de rabais)

L'hiver est ici dans l'hémisphère nord et vous cherchez peut-être des moyens de conforter votre maison. Un éclairage intelligent peut certainement égayer les choses, mais le prix pour commencer semble parfois prohibitif. Heureusement, vous pouvez vous procurer un kit de démarrage Google Smart Light, ainsi qu'une ampoule intelligente GE C-Life supplémentaire, pour seulement 29 $ (39 $ de réduction) chez Kohls.

Le kit de démarrage comprend lui-même une Google Home Mini et une ampoule intelligente GE C-Life, mais cette offre comprend également une deuxième ampoule gratuite, d'une valeur de 13 $. Vous connaissez sans doute déjà le Home Mini – c'est un petit haut-parleur intelligent et pratique avec toutes les fonctionnalités de Google Assistant. Quant aux ampoules C-Life, aucun concentrateur n'est nécessaire – elles se connectent directement au Home Mini. Dès qu'ils sont vissés et allumés, vous pouvez les détecter via l'application Google Home et commencer.

Les offres d'éclairage intelligent ne sont pas beaucoup plus douces que cela – étant donné que le Home Mini a un PDSF de 35 $ à lui seul, les ampoules C-Life sont essentiellement gratuites. Que vous cherchiez à étendre votre configuration de maison intelligente ou que vous débutiez, cela vaut la peine de sauter sur ce point. Procurez-vous le Home Mini avec deux ampoules intelligentes GE C-Life pour 29 $ (39 $ de rabais) chez Kohls.