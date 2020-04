Instragram: comment télécharger toutes vos vidéos préférées?

Il est révolu le temps où vous pouviez partager une seule photo dans une publication Instagram. Maintenant, non seulement vous pouvez partager des vidéos, avec des albums Instagram, vous pouvez partager dix minutes complètes de vidéos dans une publication Instagram.

Bien que faire défiler les articles soit génial, vous en trouvez parfois un que vous souhaitez télécharger. Vous pourriez découvrir une vidéo d’un chiot que vous aimez tellement que vous devez le sauvegarder pour l’éternité. Ou peut-être que vous avez plusieurs publications que vous devez enregistrer et consulter dans le cadre de votre marketing Instagram.

Quoi qu’il en soit, vous ne savez jamais quand le créateur du message peut supprimer ce message vidéo, jamais le retrouver.

Voici comment enregistrer des vidéos Instagram et vous assurer que vous pouvez y accéder à tout moment. (Et, en prime, vous n’aurez pas non plus besoin d’un accès Internet pour regarder ces vidéos!

Ces étapes peuvent varier légèrement entre les appareils de bureau et mobiles. Voyons comment vous pouvez télécharger des vidéos Instagram sur chaque plate-forme.

Comment télécharger les vidéos?

Vous ne savez jamais quand une vidéo Instagram téléchargée peut être utile. Supposons que vous exécutez le marketing Instagram dans le cadre de votre stratégie de marketing sur les médias sociaux. La création d’une bibliothèque de référence de publications que vous souhaitez émuler peut être utile pour vous et votre équipe.

Vous ne pouvez pas télécharger les vidéos d’Instagram directement via la plateforme; Il n’y a pas de bouton “cliquer ici pour télécharger” facile.

En conséquence, à moins que vous ne connaissiez un peu de code source, la façon la plus simple de télécharger des vidéos Instagram est d’utiliser un outil tiers. Heureusement, il existe de nombreux programmes gratuits conçus spécialement à cet effet.

Lors du téléchargement des vidéos, n’oubliez pas de respecter les règles de confidentialité: ne téléchargez pas une vidéo Instagram qui n’est pas la vôtre.

Pour commencer, c’est contraire à l’éthique. De plus, vous pourriez également vous retrouver dans l’eau chaude légale. Cela revient aux règles de plagiat que vous avez apprises lorsque vous avez rédigé votre premier rapport pour l’école: Ne vous fiez pas à quelque chose qui n’est pas le vôtre!

Assurez-vous également de ne pas enfreindre les droits d’auteur du propriétaire de la vidéo.

Comment télécharger les vidéos sur votre PC ou Mac

Internet regorge d’outils pour vous aider à enregistrer vos vidéos préférées pour toujours. Il vous suffit de copier et coller le lien!

Ici, je vais vous montrer comment le faire en utilisant Downloader4Insta. Si vous recherchez d’autres outils à utiliser sur votre bureau, pensez à DownloadGram, GramBlast ou DreDown.

Ouvrez votre compte Instagram

Commencez par vous rendre sur Instagram sur votre ordinateur et connectez-vous si nécessaire.

Accédez à la vidéo Instagram souhaitée

Si vous avez déjà en tête une vidéo que vous souhaitez télécharger, commencez par rechercher le compte de cette personne.

Une fois que vous êtes dans le compte souhaité, faites défiler vers le bas pour le poste avec la vidéo que vous souhaitez télécharger et cliquez sur ce poste.

Notez que les messages vidéo ont l’icône de caméra vidéo dans le coin supérieur droit.

Copiez le lien

Une fois que vous avez cliqué sur le message, il apparaîtra dans une nouvelle fenêtre. Dans ce cas, vous verrez une URL personnalisée en haut de l’écran.

Copiez l’URL de la vidéo Instagram.

Ouvrez votre outil de téléchargement

Dans une nouvelle fenêtre, accédez à votre outil de téléchargement gratuit Instagram de votre choix.

Pour rappel, j’utilise ici Downloader4Insta.

Collez le lien vidéo

Collez le lien que vous avez copié à l’étape 3. Ensuite, cliquez sur l’icône de recherche ou appuyez simplement sur Entrée sur votre clavier.

Cliquez sur le bouton “télécharger”

Après avoir cliqué sur Entrée, la vidéo apparaît sur votre écran sous la barre de recherche (maintenant vide). Cliquez sur le bouton rose “Télécharger”.

Téléchargez votre vidéo sur Instagram

Un nouvel écran apparaîtra avec la lecture de la vidéo. Survolez la vidéo et trois points apparaîtront dans le coin inférieur droit. Cliquez sur ces points.

Cliquer sur ces points fera apparaître un menu avec deux options. Cliquez sur le mot «Télécharger».

Dès que vous le faites, la vidéo commencera à être téléchargée.

Une fois le téléchargement terminé, vous le trouverez dans le dossier “Téléchargements” de votre ordinateur.

Comment télécharger des vidéos sur Android?

Tout comme votre PC ou Mac, vous trouverez de nombreuses applications pour votre téléphone lorsque vous souhaitez télécharger des vidéos Instagram sur votre téléphone Android.

Recherchez sur Google Play Store “Télécharger des vidéos Instagram” et consultez les avis des clients pour certaines des applications les mieux notées. Ou n’hésitez pas à utiliser l’application que je vais vous montrer tout de suite.

Téléchargez l’application depuis Google Play Store.

Accédez au Google Play Store et téléchargez l’application de téléchargement de vidéos Instagram de votre choix.

Une simple recherche sur le Play Store pour “télécharger des vidéos depuis Instagram” vous donnera de nombreuses options. Ici, nous parcourons le processus étape par étape avec l’application Video Downloader pour Instagram.

Accédez à votre publication Instagram souhaitée

Ouvrez Insta sur votre téléphone et accédez au message que vous souhaitez télécharger. Tout comme sur votre bureau, les messages vidéo auront l’icône de caméra vidéo dans le coin supérieur droit.

Frappez le poste choisi et ouvrez-le.

Touchez les trois points

Dans le coin supérieur droit du message, vous verrez trois points verticaux. Cliquez sur ces trois points et un menu apparaîtra.

Copiez le lien de l’e-mail Instagram

Dans les options de menu qui apparaissent, appuyez sur l’option qui dit “Copier le lien”.

Dès que vous le faites, Video Downloader for Instagram enregistre automatiquement la vidéo dans la galerie de votre téléphone.

Les vidéos téléchargées sont dans la galerie de votre téléphone dans un nouvel album qui a été créé automatiquement, appelé “InstaDownload”.

Vous pouvez également retrouver vos vidéos Insta téléchargées en allant à l’ouverture de l’application elle-même.

Lorsque vous appuyez sur “Historique”, vous verrez toutes les vidéos que vous avez enregistrées avec l’application. Pour partager l’une de ces vidéos sur votre propre compte (avec crédit au créateur, bien sûr!), Appuyez sur le bouton qui dit “Republier”.

Comment télécharger des vidéos Instagram sur un iPhone

Pour télécharger les vidéos Instagram sur votre iPhone, vous aurez à nouveau besoin d’une application. Ici, nous verrons comment le faire avec IGSave. Regrammer et InstaSave sont d’autres applications populaires pour votre iPhone.

Téléchargez votre application de sauvegarde Instagram

Accédez à l’App Store et téléchargez le programme de votre choix. Comme je l’ai mentionné, ici, je vais vous montrer le processus étape par étape d’IGSave.

Accédez à votre compte Instagram

Une fois que vous avez téléchargé et ouvert IGSave, il est temps d’entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Instagram.

Retrouvez la vidéo Instagram à télécharger

Après avoir entré vos informations de connexion, vous pouvez rechercher Instagram à partir de l’application IG Save. Faites cela pour trouver la vidéo Instagram que vous souhaitez enregistrer.

Saisissez d’abord un mot-clé, par exemple, cuisine. Ensuite, les comptes de cuisine Instagram les plus populaires apparaîtront.

Sélectionnez un compte, puis faites défiler les messages de ce créateur. Cliquez ensuite sur la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Enregistrez la vidéo dans votre galerie

Une fois que vous touchez le poste souhaité, IGSave vous donnera plusieurs options. Pour télécharger la vidéo, cliquez sur “enregistrer dans la galerie”.

Après avoir cliqué sur ce bouton, vous trouverez la vidéo sur la pellicule de votre téléphone.

Voici une vidéo qui montre comment télécharger des vidéos Instagram sur votre iPhone ou Android à l’aide d’une autre application appelée Repost.

Un avertissement lors de l’utilisation d’applications pour télécharger des vidéos depuis Instagram

La plupart des applications vous permettent de télécharger gratuitement des vidéos Instagram. Cependant, “gratuit” et “illimité” signifient deux choses différentes. Certaines applications vous factureront une pièce ou un crédit pour chaque vidéo que vous téléchargez, et vous n’obtiendrez qu’un nombre limité de crédits avant d’avoir à payer.

Lisez les informations sur l’application et les avis des clients pour voir si le nombre de vidéos que vous pouvez télécharger sur Instagram sera limité.

