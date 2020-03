Intel a poussé 14 nm ++ à la limite avec Comet Lake-S

Le géant des puces continue de travailler contre la montre pour lancer ses nouveaux processeurs Intel Comet Lake-S en avril de cette année, un lancement qui, comme nombre de nos lecteurs le savent, se produit tard, puisque la société Santa Clara prévoyait de lancer cette nouvelle génération en début d’année.

Les problèmes d’Intel avec consommation de leurs processeurs Comet Lake-S ont obligé les fabricants de cartes mères à apporter des ajustements importants à la nouvelle plate-forme sur laquelle ces puces seront basées, ce qui a fini par imposer un retard qui, comme nous le disons, nous a conduit en avril.

En fin de compte, cette période de temps supplémentaire a permis aux principaux fabricants de cartes mères de faire les changements nécessaires pour que tous les nouveaux processeurs qui façonneront la série Intel Comet Lake-S fonctionnent sans problème, bien qu’il soit intéressant de voir les températures que le Core i9 10900K fonctionnant à pleine charge avec overclock, une puce qui, je vous le rappelle, aura 10 cœurs et 20 threads et fonctionnera à une fréquence de 5,1 GHz en mode turbo.

Il ne fait aucun doute qu’Intel a poussé le processus 14 nm ++ à la limite, et il l’a fait d’une manière qui lui a permis de résister à l’assaut d’AMD avec les processeurs de la série Ryzen 3000, mais sera-t-il capable de tenir le coup lorsque la série Ryzen 4000 basée sur Zen 3 arrivera? C’est une bonne question, et je pense que nous connaissons tous la réponse: non, à moins qu’ils ne parviennent à franchir le dernier pas vers le processus 10 nm.

Intel Core i9 10980HK: 8 cœurs et 16 threads à 5,3 GHz dans les ordinateurs portables

Ce qu’Intel a accompli avec le processus 14 nm ++ dans le secteur des processeurs polyvalents hautes performances a été remarquable, affiné au point qu’il a pu briser la barrière des 5 GHz sans renoncer à une augmentation des cœursMais nous ne devons pas oublier ce qu’il a également réalisé dans le secteur portable.

Selon une fuite récente, le Core i9 10980HK, une puce d’ordinateur portable haute performance basée sur l’architecture Core de 10e génération (Comet Lake), comportera 8 cœurs et 16 threads et pourra atteindre 5,3 GHz en mode turbo avec un noyau actif. Cela signifie qu’avec un bon système de refroidissement, vous devriez pouvoir atteindre 5 GHz de manière “stable” avec l’overclocking de tous vos cœurs actifs.

Il est clair que les avantages de l’architecture monolithique permettent à Intel précipiter les possibilités du processus 14 nm ++ à la limite, mais je vous rappelle que les aventures de ce processus ne s’arrêteront pas là. Plusieurs sources de confiance supposent qu’Intel n’arrivera pas à temps avec les 10 nm sur le marché des processeurs hautes performances pour la consommation générale, et que pour combler cette lacune, il procédera à une adaptation des cœurs Willow Cove, successeur de Sunny Cove , présent dans les puces Tiger Lake, au processus 14 nm +++.

Les processeurs résultants seront situés dans la série Rocket Lake-S, qui aura un nombre maximum de 8 cœurs et 16 threads, mais qui en échange de cette réduction des cœurs offrira un IPC beaucoup plus élevé et des fréquences de travail beaucoup plus élevées. Sa présentation est attendue fin 2020 ou début 2021.