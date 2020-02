Intel annoncera les nouvelles cartes mères Z490 en mai

Selon certaines sources qui trouvent du corps dans certains Partenaires Intel et rapporté par WCCFTech, la célèbre société de processeurs serait sur le point d’annoncer les nouvelles cartes mères Z490 vers mai, avec un éventuel lancement sur le marché avec les nouveaux processeurs Comet Lake S.

Les futures cartes mères seront équipées compartiment VRM amélioré et aura une augmentation de prix estimée autour de 3% de plus que les cartes précédentes.

Prise en charge de la nouvelle prise LGA 1200

Selon les rumeurs, les nouvelles cartes mères pourront héberger les nouveaux processeurs sur la base d’un processus de production 14nm, Qui se montera sur une nouvelle prise, laLGA1200.

Les processeurs 10 nm seront probablement annoncés fin 2020.

Cette nouvelle prise, bien que même taille du précédent LGA 1151, a des dieux PIN plus et les encoches se déplacer vers la gauche, ce qui le rend incompatible avec les processeurs précédents, cela signifie que vous ne pourrez pas installer les nouveaux processeurs sur les anciennes cartes mères, ni les anciens processeurs sur les nouvelles cartes mères, car ils seront incompatibles à la fois électriquement que mécaniquement.

Quant aux autres fonctionnalités, nous savons que la nouvelle prise aura les mêmes trous pour la dissipation dans les mêmes positions, conservera la même orientation pour le premier NIP, aura un plus distribution efficace de puissance et de prise en charge pour les futures fonctionnalités d’E / S plus avancées.

Ceux indiqués restent toujours des indiscrétions, nous ne savons pas s’ils correspondent pleinement à la réalité qui verra le jour, il suffit d’attendre mai pour voir quelles seront les caractéristiques officielles des cartes mères Intel.