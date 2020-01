Intel confirme que le Thunderbolt 4 rapide fera partie des spécifications de Tiger Lake

Que souhaitez-vous savoir

Intel a confirmé que Thunderbolt 4 était en route.

Il a été mentionné lors d’une conférence de presse du CES.

Ça va être faaaaast.

Plus vite c’est toujours mieux.

Intel a parlé de ses prochains processeurs Tiger Lake au CES 2020, et dans le cadre de cela, nous avons entendu de bonnes nouvelles à propos de Thunderbolt 4. En bref, cela arrive.

Nous nous attendions toujours à ce que Thunderbolt 4 arrive finalement, mais nous savons maintenant que les prochains processeurs mobiles Tiger Lake le prendront en charge. Et selon Intel, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit “quatre fois plus élevé que l’USB 3”.

Je suppose que c’est la version la plus récente, ultra-duper et ultra-rapide d’USB 3 qui est l’USB 3.2 Gen 2×2. Cette spécification offre des vitesses d’environ 20 Mbps, ce qui rend Thunderbolt 4 considérablement plus rapide que les 40 Gbps de son prédécesseur.

Nous ne savons pas quand Thunderbolt 4 arrivera, ni quand Apple commencera à l’implémenter. Tout dépend des puces Intel qui le prennent en charge, et même si on nous dit que Tiger Lake sera disponible plus tard cette année, c’est tout ce que nous savons pour l’instant.