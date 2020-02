Intel Core Comet Lake-S: modèles et spécifications

Un détaillant chinois a répertorié les nouveaux processeurs Intel Core basés sur l’architecture Comet Lake-S, une génération qui arrivera à l’actuel Coffee Lake Refresh, et cela aura beaucoup de points communs avec cela:

Il maintiendra le processus de fabrication de 14 nm ++.

Vous ne recevrez pas d’augmentation en termes d’IPC.

Il restera divisé en Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9.

Vous utiliserez le système de connexion LGA.

Il aura des modèles avec un multiplicateur déverrouillé pour l’overclocking (série “K”) et avec des variantes à faible consommation (série “T”).

Le saut le plus important que nous verrons dans les processeurs Intel Core Comet Lake-S sera donné par une augmentation du nombre maximal de cœurs et de threads, ainsi que par une augmentation des fréquences. Le géant de la puce s’efforce de hâter le maximum Processus 14 nm ++, et grâce aux derniers raffinements qu’il a introduits, nous verrons une augmentation de fréquence qui atteindra jusqu’à 5,3 GHz dans le Core i7 10700K.

Ceux d’entre nous qui nous lisent régulièrement savent déjà qu’Intel est le seul qui, pour le moment, a réussi franchir la barrière des 5 GHz avec ses transformateurs de consommation générale sans avoir recours à moyen terme à des techniques non durables. La prochaine frontière est le 6 GHz, mais je ne pense pas que nous les atteindrons dans quelques années.

Intel Core Comet Lake-S: jusqu’à 10 cœurs et 20 threads à 5,1 GHz

Core i9 10900K et Core i9 9900K

Core i9 10900K et Core i9 9900K IHS





La puce vedette de cette nouvelle génération de processeurs Intel sera le Core i9 10900K, un processeur qui fonctionnera à une fréquence de 3,7 GHz et aura un mode turbo de 5,1 GHz. Pas mal du tout, surtout si l’on considère qui mettra en vedette dix cœurs et vingt fils, et que grâce à l’overclocking, vous devriez pouvoir travailler sans problème avec tous ses cœurs actifs à 5 GHz, à condition de l’accompagner d’un bon système de refroidissement.

Ce processeur aura deux versions qui maintiendront le nombre de cœurs et de threads: le Core i9 10900, qui ne prend pas en charge l’overclock et aura des fréquences de 2,8 GHz-5 GHz, et le Core i9 10900T, qui sera une version basse consommation fonctionnant à 2 GHz-4,5 GHz, en mode normal et turbo. Voici comment la nouvelle série Intel Core Comet Lake-S sera configurée:

Core i9 10900K: 10 cœurs et 20 fils à 3,7 GHz-5,1 GHz. Prend en charge l’overclock et a un TDP de 125 watts.

Core i9 10900: 10 cœurs et 20 fils à 2,8 GHz-5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i9 10900T: 10 cœurs et 20 fils à 2 GHz-4,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 35 watts.

Core i7 10700K: 8 cœurs et 16 fils à 3,8 GHz-5 GHz. Prend en charge l’overclock et a un TDP de 125 watts.

Core i7 10700: 8 cœurs et 16 fils à 2,9 GHz-4,7 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i7 10700T: 8 cœurs et 16 fils à 2 GHz-4,4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 35 watts.

Core i5 10600K: 6 cœurs et 12 threads à 4,1 GHz-4,8 GHz. Prend en charge l’overclock et a un TDP de 125 watts.

Core i5 10600: 6 cœurs et 12 threads à 3,3 GHz-4,8 GHz. Ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i5 10600T: 6 cœurs et 12 fils à 2,4 GHz-4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 35 watts.

Core i5 10500: 6 cœurs et 12 threads à 3,1 GHz-4,5 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i5 10500T: 6 cœurs et 12 threads à 2,3 GHz-3,7 GHz. Ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 35 watts.

Core i5 10400: 6 cœurs et 12 fils à 2,9 GHz-4,3 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i3 10350K: 4 cœurs et 8 fils à 3,9 GHz-5 GHz. Prend en charge l’overclock et a un TDP de 125 watts.

Core i3 10320: 4 cœurs et 8 fils à 3,8 GHz-4,6 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i3 10300: 4 cœurs et 8 fils à 3,7 GHz-4,4 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i3 10100: 4 cœurs et 8 fils à 3,6 GHz-4,3 GHz. Ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 65 watts.

Core i3 10100T: 4 cœurs et 8 fils à 2,3 GHz-3,6 GHz. Il ne prend pas en charge l’overclock et a un TDP de 35 watts.

Pour utiliser les nouveaux processeurs Intel Comet Lake-S, nous aurons besoin d’une carte mère avec Jeu de puces série 400 (Z490, B460 ou H410) et Prise LGA1200. Cela signifie que nous ne pourrons pas monter ces nouvelles puces sur les cartes mères actuelles qui utilisent le socket LGA1151 et le chipset de la série 300.

Avec le Core que nous avons indiqué ci-dessus, nous verrons de nouveaux processeurs Intel Pentium G 6000 et Celeron 5000. Les premiers garderont le nombre de deux cœurs et quatre fils, et les secondes auront Deux noyaux et deux fils.

Nous ne savons pas quand le lancement de ces nouveaux processeurs aura lieu, nous nous en souvenons, initialement prévu au début de cette année, mais a finalement été retardé en raison de problèmes de consommation élevés qui ont obligé les fabricants de cartes mères à revoir la conception de leur VRM. . Cependant, tout semble indiquer qu’ils arriveront avant fin avril.