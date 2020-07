Intel élargit sa gamme de processeurs avec le Core i9-10850K

Le Core i9-10850K est un nouveau processeur jusque-là inconnu qui est apparu dans la base de données de l’application de test Geekbench et devrait bientôt s’ajouter à l’impressionnant catalogue de processeurs d’Intel.

Le Core i9-10850K est un processeur Comet Lake-S pour les ordinateurs de bureau. Destiné au haut de gamme, il offre 10 cœurs et 20 fils traitement natif avec des fréquences allant de 3,6 à 5,2 GHz avec Turbo Boost.

Un petit pas en dessous du haut de la gamme Core i9-10900K, il ne fait que baisser sa fréquence de 100 MHz. Le reste est le même, de 20 Mo de cache de troisième niveau aux graphiques Intel HD 630 intégrés, en passant par une consommation TDP. 125 watts.

Compte tenu de l’apparition du Core i9-10910 non publié qui est présumé avoir été exclusivement préparé pour le nouvel Apple iMac 2020, ce Core i9-10850K pourrait être une autre version spéciale qu’Intel offrirait pour le segment OEM et assemblage par des fabricants qui ils fonctionnent avec Windows ou Linux.

Les résultats de Geekbench sont excellents, presque identique à ce que propose le produit phare de la plateforme:

Le Core i9-10850K comprend le multiplicateur déverrouillé pour un overclocking facile et nécessite de nouvelles cartes mères avec socket LGA-1200 et chipset Z490 pour tirer pleinement parti de son potentiel. Il pourrait offrir une bonne valeur en fonction du prix final qu’Intel implémente.

Les alternatives favorisent l’industrie et les consommateurs, et la bataille avec Ryzen d’AMD est lancée. La société a préparé le Ryzen 3000XT comme un examen rapide et bon marché essayant de concurrencer directement les Intel Core i5-10600K, i7-10700K et i9-10900K.