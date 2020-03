Intel et AMD font face à une attaque ARM de ce monstre CPU à 96 cœurs

Dans la foulée d’Amazon Graviton2, Marvell a annoncé le lancement du ThunderX3, son processeur serveur Arm de troisième génération.

Andrei Frumusanu d’Anandtech rapporte que la puce, forgée à l’origine par une petite startup appelée Cavium (acquise par la suite par Marvell), a des capacités partagées par aucun de ses grands rivaux.

Le ThunderX3 est l’un des très rares processeurs capables de faire plus de deux threads par cœur physique. Son processeur à 96 cœurs (un nombre très élevé pour un processeur général) offre jusqu’à 384 threads sur un seul socket, avec des cœurs Arm v8.3 + conçus sur mesure et des vitesses susceptibles d’augmenter jusqu’à 3 GHz.

Un serveur peut prendre en charge jusqu’à deux sockets et un total de 16 contrôleurs de mémoire DDR4. Les comparaisons publiées par Marvell ont montré que le TX3 peut fournir des performances par watt beaucoup plus élevées (jusqu’à 120%) que la concurrence, qui dans ce cas inclut les anciens Rome Epyc d’AMD et les Cascade Lake-SP Xeons d’Intel.

Le ThunderX3 est idéal pour les centres de données, les géants du cloud computing, les services de bureau virtuel et les sociétés d’hébergement de sites Web.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises? Essentiellement, de meilleures performances de calcul pour moins d’argent. Sur la base des statistiques de performances / prix fournies par Graviton2 d’Amazon, nous nous attendons à ce que Google et Microsoft accordent une attention particulière à Altera et Marvell.

Contrairement à l’écosystème x86, cette technologie ne se répercutera pas sur le marché B2C. Cependant, comme les nouveaux processeurs remplacent les anciens modèles, le kit redondant se retrouve généralement sur eBay, comme cet Intel Xeon Phi 7210S 64 cœurs en vente pour 190 $.