Intel Hades Canyon NUC obtient enfin une mise à jour vitale du pilote graphique – grâce à AMD

Ceux avec un Hades Canyon NUC – Next Unit of Computing, ou en d’autres termes, l’un des PC hautement compacts d’Intel – attendent depuis un an une mise à jour du pilote Kaby Lake-G, mais la bonne nouvelle est qu’il est enfin là, bien que gracieuseté de AMD.

Oui, c’est une situation un peu étrange dans la mesure où la puce Kaby Lake-G d’Intel est livrée avec des cartes graphiques AMD Radeon RX Vega M intégrées, un partenariat qu’Intel a depuis abandonné (bien sûr, Intel aura sa propre solution graphique Xe pour les NUC, et en effet d’autres produits, à l’avenir).

L’histoire est donc que, bien que les NUC Hades Canyon soient sortis en 2017 – avec beaucoup d’acclamation critique, y compris notre critique élogieuse – jusqu’à présent, Intel avait laissé les propriétaires de ces boîtes sans nouveaux pilotes graphiques Vega pendant une période de 12 mois, comme mentionné. Rappelez-vous également qu’Intel avait précédemment promis de fournir des pilotes pour une période de cinq ans, comme l’observe Tom’s Hardware.

Mais ce qui a été exclu maintenant n’est pas un pilote validé par Intel, mais la société a simplement autorisé les utilisateurs à utiliser le propre pilote d’AMD. En d’autres termes, sur la page de téléchargement d’Intel pour le nouveau pilote, il se connecte simplement au site Web des pilotes RX Vega 64.

Meilleures performances, correctifs essentiels

Ainsi, ceux qui ont des NUC Hades Canyon utiliseront le pilote officiel AMD Radeon Adrenalin 2020. Bien que cela ne dérange probablement personne, comme la plupart des gens s’en soucient, ils ont enfin un pilote mis à jour avec une charge de réglages et de corrections, offrant de meilleures performances dans les jeux contemporains.

Le fait qu’il ait fallu un an pour que cela se produise, cependant – et la solution ultime était en réalité un fudge – pourrait laisser certains propriétaires de NUC moins impressionnés.

Certains des correctifs mis en œuvre par le pilote mis à jour sont également très importants, du moins d’après les rapports que nous avons vus (comme être incapable de jouer à Gears 5 sans qu’il se bloque en utilisant le pilote obsolète de marque Intel).

Le côté le plus positif de cette nouvelle est qu’au moins le support à l’avenir – fourni via les pilotes officiels d’AMD – devrait fonctionner beaucoup plus facilement maintenant.