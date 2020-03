Intel iGPU améliorera les performances de votre GeForce ou Radeon

Intel travaille depuis longtemps sur ses solutions iGPU de nouvelle génération, provisoirement connues sous le nom de l’architecture sur laquelle elles seront basées, Gen12, successeur de l’actuel Gen11 qui donne de si bons résultats dans les processeurs Ice Lake série U et série Y (basse consommation), fabriqués dans le procédé 10 nm.

En plus des améliorations que nous attendons tous en termes de performances, Intel travaille sur une fonctionnalité intéressante qui pourrait considérablement améliorer la valeur de cette nouvelle série de solutions iGPU, et c’est que sa carte graphique intégrée pourra travailler avec notre carte graphique dédiée GeForce de NVIDIA ou Radeon d’AMD et améliorez les performances.

Oui, je sais que cela semble trop beau pour être vrai, mais au fond ce n’est pas quelque chose de nouveau. Rappelez-vous AMD Fusion? Eh bien, l’idée était pratiquement la même, du moins à sa base. La société Sunnyvale voulait utiliser le GPU intégré dans ses APU pour travailler avec le GPU dédié pour obtenir des performances supérieures, bien que finalement le résultat n’était pas une bonne chose, et c’est compréhensible, car la coordination de deux cœurs graphiques de puissance différente c’est plus complexe qu’il n’y paraît.

Intel veut un iGPU pour “accélérer tous”

Cette fonction serait possible grâce à la fonction mGPU présente dans DirectX 12. Allen Hux, développeur d’Intel, l’a confirmé lors de la Games Developer Conference Cette année, où il a assuré qu’un iGPU et un CPU Intel pourront améliorer considérablement les performances d’une carte graphique GeForce ou Radeon.

Intéressant, mais comment Intel prévoit-il de résoudre le défi que cela représente pour les développeurs? Eh bien, très simple, pour cela a créé des codes simplifiés cela permettra aux développeurs de faire différentes approches pour tirer le meilleur parti du potentiel supplémentaire qu’un iGPU peut ajouter à un GPU dédié.

Par exemple, si nous avons une équipe avec une GeForce GTX 1050 et un processeur Core de nouvelle génération qui intègre un iGPU avec une puissance moyenne similaire à la GeForce GT 1030. Grâce à cette approche d’Intel, vous pourriez profiter de la puissance des deux pour atteindre performances de jeu supérieures et donner à votre équipe un coup de pouce général.

En principe, l’idée qu’Intel a donnée est que l’iGPU soit utilisé avec le GPU dédié pour télécharger à la seconde de certaines tâches spécifiques, bien qu’il reste à voir quel degré d’optimisation sera possible de réaliser par cette voie. Cependant, nous ne devons pas être trop optimistes et nous attendre à un énorme bond en avant.