Intel Optane, augmentation possible de la vue

Intel a reçu une grande approbation de ses clients fidèles grâce à ses souvenirs Intel Optane, qui a marqué une étape importante pour le fabricant des processeurs bien connus du même nom.

Pour les non-initiés, les mémoires Optane d’Intel ne sont ni des mémoires de stockage (SSD et HDD) ni des mémoires temporaires telles que la RAM, elles ont un seul objectif, donner un coup de fouet aux performances du PC.

Ceci est rendu possible grâce à la technologie de 3D Xpoint et contrôleurs de mémoire et de stockage rapide.

Cette forme se pose à pont (comme un cache) entre la mémoire de stockage et le CPU, approchant littéralement certaines données au CPU, ce qui réduit évidemment de façon drastique temps de chargement.

Les données pour accélérer sont choisis intelligemment par le logiciel dans la mémoire Optane, qui les rendra plus rapides pour que le processeur se souvienne.

Augmentation possible de la vue

Apparemment, il y a une ombre d’une possible augmentation des prix, ceci en raison Le nouvel accord commercial d’Intel avec la société qui produit les puces 3D XPoint (présentes dans les mémoires Optane), Micron.

Intel ne fabrique pas ces puces par lui-même et est en fait obligé de les acheter auprès de son ancien partenaire commercial mentionné ci-dessus.

Apparemment, le prix de ceux qui ont eu une augmentation de prix, ce qui produira bien sûr un effet domino qui atteindra le client final, les utilisateurs.

La forte volonté de Micron de tirer un bon profit de ces puces semble être à l’origine de ce changement, compte tenu du succès inattendu des mémoires d’Intel.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir à quel point le prix variera.