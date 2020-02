Intel Tiger Lake aura la même puissance graphique que la PlayStation 4

La génération de processeurs Intel Tiger Lake promet de faire des progrès significatifs en termes de performances des accélérateurs graphiques grâce à l’architecture Gen12, en fait, ils pourraient même laisser des graphiques NVIDIA MX 150 sur les cordes.

Selon WccFetch, l’accélérateur graphique Gen12 qui inclurait Intel Tiger Lake pourrait compter sur 96 unités d’exécution et fonctionnent à une fréquence de 1,2 GHz, de sorte qu’au niveau de la puissance graphique, il serait plus ou moins au niveau de la PlayStation 4 lorsqu’il atteint 1,84 téraflops. Si cela était confirmé, les processeurs Tiger Lake d’Intel placeraient les graphiques de la plage d’entrée contre les cordes car leur inclusion ne serait pas justifiée.

Ces données ont été connues grâce à une fuite, qui semble provenir des laboratoires Intel en appelant le pilote utilisé “ReleaseInternal” (version interne), qui a également été exécuté sur Windows. Le processeur avait une fréquence d’horloge de base de 3,1 GHz et devrait être très capable dans l’exécution de jeux vidéo, bien qu’une autre chose soit qu’il soit capable de les faire fonctionner avec la qualité graphique maximale (nous avons déjà dit grossièrement la puissance brute de l’accélérateur graphique).

Intel travaille depuis un certain temps pour faire de la Gen12 une révolution dans ses technologies, car non seulement les accélérateurs graphiques feront un bond remarquable au niveau de la puissance, mais cette architecture est également la base de ses graphiques Xe dédiés. L’entreprise est prête à se lancer sérieusement dans le secteur du traitement graphique, bien que son engagement soit plutôt tourné vers l’avenir et avec l’espoir d’évoluer dans les générations suivantes jusqu’à la chasse à AMD et NVIDIA.

Il reste à voir de quoi les processeurs Tiger Lake pour ordinateurs portables sont capables. Le fait qu’en puissance graphique ils peuvent surmonter non seulement le MX 150, mais aussi le MX 250, cela pourrait laisser NVIDIA dans une situation difficile dans le secteur graphique de la gamme d’intrants, pouvant l’obliger à réduire ses prix ou à booster la GTX 1650 et les équivalents des générations futures pour conserver le marché.

En plus de la situation décrite dans le paragraphe précédent, l’évolution des APU AMD, qui les a rendus suffisamment attractifs pour finir par être intégrés dans les ordinateurs portables Apple MacBook, est ajoutée, bien que ce dernier soit encore à voir officiellement malgré de confirmer les étapes dans cette direction.