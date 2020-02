Intel Xe GPU, voici les nouvelles cartes graphiques made in Intel

récemment Intel a annoncé son intention d’entrer sur le marché GPU, marquant un tournant dans son histoire, toujours lié à la production de CPU et non des cartes graphiques.

Au CES de Las Vegas, la société a annoncé le premier modèle bas de gamme avec un nom de code DG1.

Les premiers documents dans lesquels d’autres GPU possibles sont en phase de planification sont maintenant apparus sur le net.

Conception multi-puces

Selon ce qui a émergé sur le net, les nouveaux GPU Intel seront basés sur un nouveau type d’architecture multipuce (Multi Chip Module), avec des modules appelés tuile.

Ces modules sont la clé, en fait le nombre de tuiles présentes indiquera les performances, le TDP et par conséquent le destin d’utilisation et la gamme de prix.

Chaque tuile s’intégrera à l’intérieur 128 UE (Intel DG1 propose 96 EU).

La carte haut de gamme, nommée Artic Sound, s’intégrera en son sein 4 tuiles, pour un total de 512 EU, qui en chiffres correspondent à 4096 unités de traitement graphique.

Pour frapper, ce sont les données concernant le TDP, qui se situe entre 400 et 500W, généralement présentes sur les plateformes de serveurs.

Fondamentalement, Intel pourrait composer 3 configurations possibles, en fonction du nombre de tuiles insérées dans la feuille (4 si l’on considère DG1)

-Centre de données: 4 tuiles, TDP 400 / 500W

-High End PC / Workstation: 3 Tile, TDP 300W

– Bande moyenne: 2 tuiles, TDP 150W

-Bande basse: 1 tuile simple, TDP 75W.

On ne sait pas encore grand-chose sur la date de sortie possible, ni sur le prix possible, nous devrons attendre d’autres déclarations d’Intel.