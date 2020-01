Interdiction de cinq ans sur la reconnaissance faciale envisagée dans l’UE

Selon un rapport de ., la Commission de l’Union européenne envisage d’interdire la technologie de reconnaissance faciale dans les espaces publics pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. La mesure vise à réduire les atteintes à la vie privée, à donner aux législateurs le temps de protéger les citoyens contre le catalogage illégal et à s’opposer à la récente poussée des entreprises pour améliorer et améliorer la technologie de reconnaissance.

Bien que la Commission ait déclaré qu’elle ferait des exceptions à la règle à des fins de sécurité ainsi que de recherche et développement, elle était d’une vague affligeante sur la portée de cette interdiction. L’interdiction concerne-t-elle uniquement les caméras de sécurité publique ou inclut-elle des caméras capables d’identifier les visages, tels que les distributeurs automatiques de billets et le trafic? Les caméras que nous emportons avec nous tous les jours sont plus prolifiques que tout autre type de caméra. Il y a quelques mois à peine, Google s’approchait des gens de la rue pour leur offrir des incitations en échange des données faciales des gens. Google Photos a également étendu rapidement (et assez précisément) ses capacités de reconnaissance faciale, les photos étant automatiquement étiquetées et triées en fonction de leur contenu. Le marquage manuel a été activé maintenant pour les photos qui ne sont pas assez claires pour que le logiciel puisse les distinguer, améliorant ainsi le système déjà robuste.

La précision de ce type de technologie disponible individuellement soulève la question: cela figurera-t-il également sur la liste des interdictions? Si vous êtes en vacances et que vous prenez une grande quantité de photos tous les jours, votre téléphone pourrait très probablement identifier chaque personne sur ces photos, que vous les connaissiez ou non. Avec l’expansion exponentielle des médias sociaux, il existe des dizaines de façons dont les photos et les visages des gens pourraient se retrouver en ligne sans leur permission, sans parler de leurs connaissances. Compte tenu du solide bilan de l’UE en matière de lois respectueuses de la vie privée, cette interdiction tenterait-elle également de limiter le téléchargement de photos privées? Si tel est le cas, quelle forme prendrait cette prévention et, plus important encore, quelles sanctions est-elle prête à infliger à quiconque contrevient à l’interdiction?

Les nouvelles lois proposées, telles qu’elles ont été formulées jusqu’à présent, sont très clairsemées sur les détails, ce qui est troublant lorsqu’elles peuvent avoir un impact si profond sur des millions de personnes. J’espère qu’au moment où la commission sera prête à mettre en œuvre cette interdiction, elle aura fixé ses intentions et trouvé un moyen de protéger la vie privée de chacun sans empiéter sur notre liberté accordée par Dieu de prendre des selfies assoiffés en public.