interdit de jeter les modèles Nokia et Motorola, ils valent une fortune

Motorola, Nokia, Ericsson et pomme ce sont des compagnies de téléphone bien connues dans les années 80, 90 et 2000 grâce aux innombrables modèles de téléphones mobile lancé sur le marché. Certains anciens modèles, à ce jour, sont très recherchés par certaines personnes qui ils aiment collectionner ces objets et, incroyablement, ont une valeur économique qui n’est pas du tout hors de propos.

En participant aux spécifications enchères en ligne vous pouvez découvrir quels modèles sont les plus demandés et connaître leur valeur économique. Quoi qu’il en soit, il existe quatre modèles qui sont les plus recherchés collectionneurs et certains atteignent même 2000,00 euros.

Ericsson, Apple, Nokia et Motorola: voici les téléphones qui valent une fortune

Selon ce que disent les enchères en ligne, l’un des modèles les plus recherchés et les plus chers est le T10 commercialisé à la fin des années 90 en 1999. La compagnie de téléphone Ericsson a développé un petit téléphone mobile compact, le premier modèle avec un rabat pour protéger les clés lorsqu’il n’est pas utilisé. Sa valeur économique est incroyable si le modèle en question est en bon état car il atteint également 2000,00 euros.

Un autre modèle très recherché est le premier téléphone mobile conçu et développé par Nokia: le Mobira Senator. Il possède certainement des dimensions importantes, mais à ce jour les collectionneurs recherchent ce modèle très ancien et sont prêts à payer même 1000,00 euros si les conditions sont excellentes.

Un autre modèle très recherché est le premier adversaire de Nokia: le DynaTAC 8000X. Développé par la compagnie de téléphone Motorola dans les années 80, ce modèle affiche également aujourd’hui une valeur de 1 000,00 euros.

La liste comprend également le premier smartphone à écran tactile lancé sur le marché au début des années 2000 par la compagnie de téléphone américaine. pomme: iphone 2G. Selon ses conditions, sa valeur varie de 250,00 euros à 1 000,00 euros.